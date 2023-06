Un Robert J. Mur de viñas graníticas mediante viticultura ecológica

El Robert J. Mur Ecològic-Organic está elaborado con uvas Macabeo, Xarel.lo y Parellada procedentes de viñas graníticas mediante la viticultura ecológica. Luego pasó 26 meses de crianza en bodega.

Robert J. Mur se provee, en la D. O. Cava, de 48 hectáreas de viñedos en distintas extensiones, todas situadas entre el Alt y el Baix Penedès, zona ideal para el cultivo de castas aptas para cavas de larga crianza. Esta dispersión permite situar en cada zona, las variedades más afines de entre las 8 que usan para sus ensamblajes: Macabeo, Xarel·lo, Parellada, Chardonnay, Monastrell, Pinot Noir y Trepat.

Su proximidad al mar Mediterráneo y la altitud del terreno con respecto a este (entre 200 m y 600 m), disponen las condiciones idóneas para el cultivo de cepas sanas. De hecho, algunas de las cepas con las que trabajan actualmente fueron plantadas a principios del siglo pasado -fueron las cepas de las que Robert se enamoró y le impulsaron a comenzar este gran proyecto- mientras que las nuevas incorporaciones crecen fuertes y vitales.

Los viñedos se gestionan de manera sostenible respetando sus ciclos y necesidades, algunos de ellos en cultivo ecológico. El clima de esta región es suave gracias a la gran influencia del mar, que difumina la frontera entre las estaciones y proporciona una temperatura estable a lo largo del año (entre 14º y 16 °C de media anual).

No obstante, no es solo el clima lo que hace de estas tierras un rincón único. Otro de los factores más influyentes es el tipo de suelo en el que crecen nuestros viñedos. Su composición arcillosa y calcárea retiene muy bien los nutrientes y el agua, causa directa de la calidad de nuestros vinos y cavas: con volumen, tánicos, de graduación no muy alta y una elegancia singular.

Este cava tiene un PVP de 10,80 euros.