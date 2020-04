Curro Romero supera un cáncer de garganta

Carmen Tello respira tranquila tras casi tres meses de incertidumbre y angustia. Su marido, Curro Romero, “ha superado el cancer de garganta que le diagnosticaron, le han dado 38 sesiones de radioterapia y el tumor ha desaparecido”. La andaluza no se ha separado del veterano torero en ningún momento, es una cuidadora de lujo, una mujer enamorada y fiel admiradora de las hazañas taurinas de su esposo.

Cuando hablo con ella, me explica claramente la situación. Gracias a Dios lo peor ha pasado, y ahora queda una larga recuperación. Me dice que su marido “es un hombre fuerte, pero lo ha pasado mal. No pudieron operarle porque existía el riesgo de que perdiera el habla. Pero la radioterapia ha surtido un efecto positivo. El pobre no podía tragar los alimentos... Además, cogió una bronquitis muy fuerte, una subida de tensión y le tuvimos que ingresar por una especie de angina de pecho. Menos mal que lo malo ha quedado atrás".

Otra buena noticia es que “está empezando a recuperar la voz, rezo mucho por él y por todo la gente afectada por el coronavirus. Estamos viviendo una pandemia terrible. Estoy cuidando mucho a Curro, estamos en nuestra casa de Sevilla con muchas precauciones para no infectarnos".