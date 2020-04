Paulina Rubio se ríe de sí misma con Tik Tok

Tras la desconcertante actuación de la artista mexicana en una actuación online a beneficio de la lucha contra el coronavirus, que se convirtió el fin de semana en viral en redes sociales y trending topic en Twitter, Pau ha decidido tomarse con humor la polémica generada y a través de la red social de moda, Tik Tok, parodiarse a sí misma.

El aspecto y el comportamiento de Paulina durante el show patrocinado por la ONG World Health Organization para concienciar al mundo sobre la necesidad de quedarse en casa ante la crisis sanitaria, generó una enorme polémica. Fueron muchos los fans de la artista que insinuaron que la mejicana podría haber actuado bajo los efectos del alcohol ya que, además de sus comentados lapsus, se olvidó incluso de la letra de algunas de sus canciones.

"Me uno a esta causa, yo me quedo en causa”, comenzaba el directo de la ex de Colate Vallejo Nájera provocando las primeras reacciones, memes y risas de quienes seguían el concierto online. Su aspecto desaliñado, la mala calidad de la transmisión, y su patética actuación despertaron la alarma entre sus fans que no podían creer que la “Chica Dorada” fuera capaz de mostrarse así ante millones de seguidores.

Consciente de su penosa actuación pero nada arrepentida, Paulina trataba de minimizar el impacto negativo de su actuación, publicando en su Instagram un post en el que decía sentirse “Muy Contenta de estar ayer con ustedes Cantar , platicar, Leerlos ! 💛🧡apoyando este gran evento”. Lo hacía, publicando fotografías de su actuación y evitando subir el vídeo de su actuación en el “One World Together at Home” en el que han participado artistas de todo el mundo.

Pasada la resaca, y mientras se convertía en Trending Topic Mundial, la artista decidía responder a las críticas generadas por su show, buscando una nueva formula para salir airosa, sin dar más explicaciones, de esta embarazosa situación: el humor. La mejicana ha demostrado su sentido del humor y ha decidido parodiar su propia actuación utilizando otra red social, Tik Tok. Un vídeo que les mostramos a continuación y que lleva camino ya de convertirse en viral.