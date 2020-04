Bigote vive confinado en alta mar

Un barco en alta mar frente a las costas de Panama es el actual “domicilio” de Edmundo “Bigote” Arrocet, ausente de España desde hace meses por motivos de trabajo.

Allí vive un confinamiento muy especial, con unos amigos y libre de coronavirus, irónicamente, me dice que los virus no saben nadar y que en medio del mar no siente el menor peligro. Que se encuentra bien y con muchas ganas de regresar a España. Animado y positivo, como en él es habitual.

De su ex, Teresita Campos, prefiere no hablar, lo suyo, para ambos, ya es borrón y cuenta nueva, sus caminos están separados para siempre.

La periodista vive un confinamiento muy distinto, me confirma que sigue en casa de su hija Terelu y que no se moverá de ella hasta que la pandemia remita y pueda salir a la calle.

Tampoco contesta Edmundo a los ataques de su presunto hijo, Alexis Ledgard, que le acusa de menospreciarle continuamente. Le ignora y no quiere nuevos enfrentamientos.