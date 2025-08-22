Carla Goyanes frente al verano más doloroso

El 26 de agosto de 2023 quedó marcado para siempre en la memoria de la familia Goyanes. Caritina, la hija mayor de Cari Lapique y Carlos Goyanes, fallecía de manera repentina mientras disfrutaba de unas vacaciones familiares en Marbella. Nadie podía imaginar que aquel descanso estival terminaría convirtiéndose en el capítulo más oscuro de una saga acostumbrada a ocupar titulares por sus celebraciones, bodas y veranos luminosos en la Costa del Sol.

La empresaria, al frente de su propia compañía de catering, comenzó a sentirse indispuesta mientras se encontraba en la piscina junto a su marido, Antonio Matos. Pese a la rápida intervención médica, nada pudo hacerse por salvarle la vida. La tragedia llegaba apenas unas semanas después de la muerte de su padre, el productor Carlos Goyanes, y el golpe para la familia fue devastador.

Riendas emocionales

En medio de ese dolor, fue su hermana pequeña, Carla, quien tomó las riendas emocionales. Conocida por su discreción y por haber mantenido siempre un perfil bajo en comparación con otros miembros de la familia, se convirtió en el apoyo indispensable de su madre, de su cuñado y de los dos hijos de Caritina. "Haré todo lo posible por cuidarles al máximo", confesaba entonces, visiblemente afectada.

Carla Goyanes y Cari Lapique Gtres

El duelo se transformó en un desafío diario. La viudedad de Antonio y la orfandad prematura de sus hijos se mitigaron gracias al esfuerzo conjunto de toda la familia, pero muy especialmente gracias a Carla, que se volcó en sostener lo que quedaba en pie tras el peor verano posible. Cari Lapique, que había intentado recomponerse de la pérdida de su marido refugiándose en su hermana, tuvo que regresar de urgencia a Marbella para encajar un nuevo mazazo.

Un año después, el recuerdo sigue vivo. En una emotiva carta publicada en "¡Hola!", Carla rendía homenaje a su hermana con palabras cargadas de ternura y serenidad: "Te han elegido estrella del año porque, a pesar de tu discreción, te hacías querer por la prensa y por todos los que te conocían. Es un orgullo ver lo mucho que te quiere la gente, cuánto apoyo hemos recibido de conocidos y desconocidos".

En ese mismo texto, la pequeña de las Goyanes reconocía que nada volverá a ser como antes, aunque la fortaleza de los hijos de Caritina es hoy motivo de esperanza. "Estarás feliz y orgullosa de ver que, aunque te echamos de menos cada día, tus hijos son maduros, responsables y están rodeados de amor", escribía. Palabras que resumen el espíritu de una familia acostumbrada a las luces, pero que encontró en la sombra la oportunidad de demostrar su verdadera unión.