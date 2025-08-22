Sibi, la discreta hermana de Lourdes Montes, se estrena en la maternidad

El apellido Montes vuelve a estar de celebración. Esta vez no ha sido Lourdes, la esposa de Francisco Rivera y habitual en la crónica social, sino su hermana Sibi quien ha acaparado la atención. Psicóloga y coach, y con un perfil mucho más discreto que el de su hermana mayor, Sibi ha dado la bienvenida a su primer hijo junto a su marido, el exfutbolista Mateo Ibáñez.

La noticia la confirmaba la propia Lourdes a través de sus redes sociales, con un gesto tan espontáneo como entrañable: una imagen acompañada del mensaje "tía orgullosa", con el que desvelaba el nombre del recién nacido, Mateo, idéntico al de su padre. La publicación se convirtió rápidamente en un pequeño acontecimiento familiar, celebrado por los seguidores de la diseñadora, que no han dejado de seguir de cerca la historia de las hermanas Montes.

Estrecha relación

El nacimiento llega en un año especialmente prolífico para la familia. En abril nacía Nicolás, el tercer hijo de Lourdes, que apenas se llevará unos meses con su primo Mateo. Las dos hermanas han compartido siempre una estrecha relación, y el destino quiso reforzarla aún más en el momento más inesperado: Sibi tuvo que ser ingresada por un susto de salud en el mismo hospital y a la misma hora en la que Lourdes daba a luz a su tercer hijo. Aquella coincidencia convirtió a la recién estrenada madre en una de las primeras personas en conocer al pequeño Nicolás.

Lourdes Montes, con su sobrino Mateo Redes sociales

La historia de Sibi y Mateo también parece escrita con calma y discreción. Se conocieron en 2021, cuando él jugaba en el Club Atlético Central y ella trabajaba como coach deportiva del equipo. Tras tres años de relación, se casaron en junio de 2024 en El Puerto de Santa María, Cádiz, en una ceremonia íntima con un toque entrañable: los sobrinos de Sibi ejercieron de pajes. Ocho meses después, la psicóloga anunciaba su embarazo, siempre desde la naturalidad, con imágenes premamá publicadas en sus redes sociales.

El embarazo no alteró demasiado su vida social. La vimos en bodas, en la Feria de Abril y en otras celebraciones familiares, aunque sí tuvo que aparcar su actividad profesional unas semanas antes del parto. Ese parón marcó el inicio de un descanso que culminó con unos días de vacaciones en Huelva, junto a Lourdes y sus sobrinos, antes de entregarse de lleno a la maternidad.

Hoy, con la llegada del pequeño Mateo, la familia Montes-Parejo suma un nuevo miembro y una nueva etapa vital en la que, entre biberones y noches en vela, Sibi promete mantener su estilo: discreto, familiar y profundamente feliz.