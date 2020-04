María Lapiedra y Gustavo González, padres de su primera hija en común

La dulce espera ha llegado a su fin, María y Gustavo han conocido ya a su pequeña Mía mediante un parto natural. La ex actriz porno ha ingresado esta misma parte en la Clínica Dexeus de Barcelona para dar a luz, aparentemente serena, decía estar “bien” y tranquila. Se trataba de un parto programado, como ella mismo confesó, ya que María había salido de cuentas el 9 de abril.

“María llevaba casi 10 días dilatando, pero sin embargo, el bebé no salía. Se ha hecho esperar, pero ha sido muy bonito. He podido cortar el cordón y ha sido especial”, ha confesado Gustavo tras el parto. “Están muy bien, es una niña guapísima y afortunadamente se parece a la madre. Me he comido a besos a María durante el parto y a Mía en cuanto ha nacido", ha relatado emocionado.

“Queríamos que fuera niña, la primera niña. La naturaleza ha querido que Mía naciera hoy y nos ha hecho muy felices”, dice Gustavo, y es que Mía es la primera hija en común para la pareja, pero es una nueva hermanita para las dos niñas de María, fruto de su anterior relación, y para los cuatro hijos de Gustavo con su primer matrimonio.