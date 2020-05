Susana Molina, en “busca y captura” por la policía

Un martes más, la exconcursante de 'La isla de las tentaciones’ ha publicado un nuevo vídeo en su canal de Mtmad. Esta semana Susana Molina ha querido contar a sus seguidores uno de los momentos más surrealistas que ha vivido en su vida tras su salida de la casa de ‘Gran Hermano’: estuvo en busca y captura por la policía.

Tal y como ha relatado la ex de Gonzalo Montoya, después de su salto a la fama gracias a ganar ‘Gran Hermano 14’, tenía una especie de representante que le gestionaba las fiestas y eventos a los que acudía, sin embargo Susana empezó a percibir que las cosas no cuadraban y a sospechar de esta persona, saltando todo por los aires en una fiesta de Nochevieja: “Estábamos en la fiesta y no tenía nada que ver con lo que me había vendido. Yo que soy muy observadora, vi que estaba discutiendo con un hombre y ni corta ni perezosa le pregunté y me dijo que le habían estafado. Cuando vi la historia dije... ‘Es Nochevieja y no me voy a amargar. Me voy’”.

Pero ahí fue cuando comenzó su pesadilla, y es que Susana decidió prescindir de los servicios de su representante y este le denunció por una agresión. “Me llega que este hombre tiene una serie de lesiones y que yo era la culpable. Me denunció”, cuenta la murciana, aunque reconoce que no le dio mucha importancia.

“Al hacer la denuncia no conseguían localizarme, no sé qué tipo de problema hubo. Una de estas veces me llamaron para ir a un juicio, pero no podía ir. Nunca había estado en un juicio ni nada parecido... y al año y medio fui y me hicieron unas preguntas y me fui. Yo pensaba que la cosa se quedaría ahí pero no (...) No daba crédito a lo que estaba pasando. Estaba de vacaciones con mis amigas y después de una noche de fiesta apareció la policía en mi habitación de hotel diciéndome que estaba en busca y captura”, confiesa Susana.

“Parece una tontería pero me trajo muchos problemas. Es un tema que me ha tenido muy preocupada”, dice Susana, y es que según cuenta fue una situación que se repitió en varias ocasiones, cada vez que daba sus datos en algún hotel. Aunque por suerte para la exconcursante de ‘La isla de las tentaciones’, finalmente el juicio resultó a su favor.