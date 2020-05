Ortega Smith: “Es un virus creado por el comunismo chino como arma biológica”

Al «capitán Smith», como llaman al secretario general de Vox en el partido, le ha costado 88 días doblegar al enemigo invisible. Ha pasado 38 confinado en casa, más 12 ingresado en el hospital después de que la Covid-19 le dejara las huellas colaterales e inesperadas de la batalla: varios trombos en una pierna y los pulmones. «Este maldito virus altera la sangre. Aunque hace más de un mes que me había dado la PCR negativo y ya tenía anticuerpos, resulta que provoca la aglutinación de coágulos», afirma. En su caso, podría llevar alojado «varios días». En todo ese tiempo, asegura Ortega Smith, «físicamente no tuve dolores, pensé que era un tema muscular cuando entré con la pierna hinchada en urgencias». Pero en sus pulmones entraba un 30-40% de aire a pesar de tener bien el oxígeno en sangre. «El haber hecho deporte toda mi vida y no haber fumado nunca me ha salvado». Destaca que el gran problema del virus está además en la «desinformación brutal». «No se ha dicho que mucha gente ha muerto por las graves consecuencias que deja el virus. Cuando han dado a bastantes personas de alta, lo que no saben es que dentro tienen una bomba de relojería». Con la prueba de dímero D se puede detectar esos trombos y suministrar anticoagulantes.

Durante este tiempo se ha encomendado a San José Sánchez del Río, un santo mexicano al que por circunstancias le une un vínculo familiar, y a las monjitas de clausura del Cerro de los Ángeles, que no han dejado de rezar por él. También destaca el trabajo de «los santos de verde y blanco», los sanitarios, a los que muestra su gratitud por haberles salvado la vida. «Agradezco infinitamente al equipo médico su rapidez y su trato humano y que te cuenten la verdad. Me han dicho que lo normal hubiera sido que entrara al hospital desmayado o que no llegara. Vivo solo, y me podría haber pasado cualquier cosa».

–¿Ha sentido miedo?

–No, no he tenido miedo en mi vida y espero no tenerlo nunca por nada, pero sí que he sido consciente de que podría haber muerto y he corrido un riesgo muy alto. Si llego a ir a un centro médico y hubiera estado colapsado no habrían podido asistirme a tiempo, como le ha pasado a mucha gente.

Desde la cama de hospital ha seguido los plenos, ha votado telemáticamente, ha hecho videoconferencias, ha seguido trabajando con la reprimenda médica e iba informando a su familia. También lo vivido le ha hecho reflexionar en lo más personal: «El último año había pedido que los que me organizan la agenda me dejaran al menos un fin de semana al mes para mi vida privada. Eso me permitía estar más cerca de mi familia y de mis amigos». Con su hiperactividad política, reconoce que hay un momento que «parece que te alejas de todos y cuando pasan estas cosas te das cuenta de que no puedes permitirte el lujo de perder esa oportunidad porque no sabes cuánto tiempo vamos a vivir y disfrutar de ello». Y añade que «estar en casa no solo me ha hecho reflexionar, sino que he ordenado expedientes, armarios, y me ha servido para aprender a cocinar, porque soy un desastre», reconoce. «Le dije a mis amigos que estaba descubriendo mi casa, no disfrutaba nada de ella». También ha practicado la «comida de supervivencia» con la ayuda telefónica de su madre, que le pasaba recetas, aunque aún no ha llegado al nivel de chef. «Recuerdo con horror el día que tenía un montón de tomates y se me estaban poniendo malos y me dijo que hiciera una salsa. No sé cómo, pero estuvo tres horas cociendo, ignoro si es que puse una olla demasiado grande, si le faltaba agua... No lo volví a hacer y compré por internet latas de tomate y se acabó el problema». Durante el confinamiento también siguió con su tabla, aunque ahora los médicos le han mandado seguir un tratamiento donde tiene sobre todo que caminar y mantener una vida activa.

–Y con todo, ¿ha echado en falta tener su propia familia?

–Te voy a ser sincero, sí se te pasa por la cabeza, pero para ello tienes que encontrar a la persona adecuada y el momento posible para hacerlo. Lo he pensado sobre todo cuando hablaba con amigos y en una videoconferencia con ellos veía que aparecía un niño por encima saltándole por la cabeza. Ahí te das cuenta de que no es lo mismo estar en un confinamiento tú solo o con tu familia propia, la vida es más divertida, estás preocupado por otras personas. Sí que te lo planteas.

–¿Se ha arrepentido de decir eso de que sus «anticuerpos españoles luchan contra el virus chino»?

– No, por supuesto que no. No me suelo arrepentir de lo que digo, lo afirmaba además entrecomillado para que se entendiera que, como soy español, los anticuerpos que tengo también lo son, pero dicho de una manera épica. Había una lucha en mi interior por salvarme la vida entre mis anticuerpos españoles, o afinando un poco más, «hispanos argentinos», porque tengo doble nacionalidad... No me arrepiento, y cuando dije chinos, añado una cosa más: no tengo ninguna duda de que es un virus creado en un laboratorio, por el régimen comunista chino, como arma biológica. No es un virus caído de las estrellas o por mutación natural de plantas y animales.

–¿Le preocupa que las manifestaciones de hoy provoquen un nuevo brote de contagios?

–La inmensa mayoría de los españoles tiene sentido común y han visto las terribles consecuencias del coronavirus. La Caravana de la Libertad es una manifestación en la que vas en el coche o por las aceras con tu bandera y la mascarilla; no hay riesgo de contagio. Lo que hay que evitar son aglomeraciones de personas sin ellas, como sí ocurrió el 8-M. La extrema izquierda nos quiere en casa, amordazados. Prohibirían hasta que la gente se asomara a los balcones y pudieran protestar dando golpes con una cacerola.

–¿A qué es ahora inmune Ortega Smith?

–Me he vuelto inmune a la calumnia y la difamación contra mí, de medios de desinformación que me acusaron poco menos que de criminal del contagio biológico. Decían que había estado en Milán o Vitoria sabiendo que eran focos de contagio cuando aún ningún gobierno se había pronunciado con ninguna alerta.