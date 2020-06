Teresa Helbig: “La inmediatez lo quema todo”

El nombre de Teresa Helbig es uno de los más respetados en Madrid Fashion Week. Sus vestidos, verdaderas obras de artesanía donde la mano humana juega un papel fundamental, representan una manera de entender la moda que tiene que ver más con la alta costura que con el prêt-à-porter. El tiempo juega aquí un papel fundamental por la propia necesidad de hacer acopio de ideas para llevar luego a la pasarela, de manera que se entiende que sea una defensora de un sistema más racional donde no se compre por comprar, sino que se adquieran piezas siendo conscientes del trabajo que llevan detrás, algo que pondría en valor a uno de las mayores negocios del mundo.

- ¿Cómo ves el futuro cercano de los desfiles a corto y a largo?

La experiencia de un desfile en vivo es única y además, es un momento en el que tienes la oportunidad de juntar a clientas, periodistas, compradores, amigos, celebrities etc, Es un espacio profundamente integrador, internacional e híper receptivo que ha venido a escuchar tu mensaje y se muere de ganas por oír lo que le quieres contar.

Por esta razón, creemos que los desfiles no van a desaparecer para siempre, pero sí a corto plazo, y el mundo digital va a tomar el papel protagonista. Por lo tanto, esta situación nos permite agudizar el ingenio, aprender y a convivir con realidades con las que nunca antes habíamos interactuado, como empezar a plantear la posibilidad de retransmitir una presentación o un desfile por RRSS, exponer colecciones via streaming que la gente pueda comprar directamente, presentar una colección cápsula a través de la pagina web...

La clave será trasladar la experiencia y la esencia de un desfile físico al mundo digital de una forma fresca, impactante e innovadora que capture el ADN de la marca y cautive a la gente. Eso nos permitirá abrir una ventana al mundo y presentarle Teresa Helbig a gente a quien realmente les entusiasma la artesanía, el savoire faire, el Slow Fashion y la atemporalidad, y todo ello de una forma mucho más responsable y sostenible.

-¿Crees que la pandemia de la COVID-19 va a marcar un antes y un después en esta manera de presentar la moda?

Vamos a ver cambios muy significativos en los horizontes de las marcas que seguro marcarán un punto de inflexión hacia una nueva forma de hacer y presentar moda. Creemos que la moda adoptará una visión cada vez más sostenible y honesta, y la forma de presentarla irá íntimamente ligada con su razón de ser.

Estos días hemos visto mucho movimiento con las grandes marcas, Yves Saint Laurent presentará sus colecciones fuera de los calendarios de moda, Valentino que desfilará con hombre y mujer al mismo tiempo, Thom Browne desfilará bajo el “see now buy now”…

Queremos pensar que las marcas crearán propuestas con muchísima alma, contarán historias que preocupen a sus clientes, que hablen de sostenibilidad, de cuidado al medioambiente, de artesanía, de igualdad, de inquietudes, de cambios etc, Se adoptará un enfoque más responsable que pase por cuidar a las manos que hacen las prendas, a las mentes que las crean y a las personas que las llevan.

Y la forma de presentarlo irá en consonancia con esta nueva realidad; intimidad, intensidad, personalización, diferenciación y se utilizaran plataformas con las que nunca antes hayamos trabajo y se construirán nuevas realidades para comunicar esta nueva era. Esta situación marcará las bases de una nueva forma de comunicar, pero estamos en una carrera de fondo y queda mucho por aprender.

-Gucci, Giorgio Armani están planteando cambios, ¿cuál consideras que sería el momento de no retorno o qué tendría que pasar o quién podría tener la suficiente fuerza para “acabar” con el sistema actual?

Si algo hemos aprendido estos meses es que el “nosotros” tiene una fuerza imparable. Y para construir un nosotros sólido, consistente e inquebrantable,

tenemos que empezar a hacernos preguntas y a replantearnos muchísimos de nuestros hábitos de consumo con el objetivo de construir una realidad responsable, coherente y con sentido común.

-¿Cómo te planteas tú la presentación de tu nueva colección? ¿Qué alternativas ves?

Lo esencial será el seguir pudiendo convocar a clientas, periodistas, compradores etc para presentarles la nueva colección. Si el formato será a través de un desfile o no, está por ver, lo que, si es muy probable, es que las marcas hagan un ejercicio introspección y de intimidad y presenten sus colecciones en formatos más reducidos, menos masificados, menos show off haciendo hincapié en el ejercicio final de la marca. En nuestro caso, las redes sociales tendrán un papel muy protagonista, pero lo dicho, esto es una carrera de fondo y queda mucho por ver.

-Desde hacía tiempo se comentaba la sobrecarga de trabajo de mucho diseñadores. Ahora con la crisis del Coronavirus se vuelve a hablar de los desfiles. Me gustaría saber si con anterioridad a todo lo que estamos viviendo ya le estabas dando vueltas a esta idea de dos desfiles por año.

En Teresa Helbig hacemos dos colecciones al año que desfilan en la Mercedes Benz Fashion Week Madrid más la colección de novia que enseñamos a nuestras clientas inhouse, ¡y ya nos parece una locura!

Dedicarle tiempo a una colección, a investigarla, a pensarla, a mimarla, a realizarla, a hacer todas las modificaciones del mundo, a enriquecerla… requiere su tiempo, y eso es lo que la hace tremendamente valiosa y significativa. Hacer diez colecciones al año para que la gente se compre 20 camisetas cada temporada (que luego no se pone), es una perdida de energía, talento y valor grandísima. Comprar tiene que ser un hecho relevante en nuestras vidas, no algo que haces para pasar la tarde, porque detrás de toda esta industria, hay muchísima gente luchando cada día, creativos, patronistas, modistas, cortadores, diseñadores, bordadores… y su esfuerzo, pasión y dedicación es valiosísima.

- ¿Puede esto impulsar la creatividad?

Por supuesto. La inmediatez lo quema todo. Hoy en día prima el precio, la novedad y la inmediatez, se consume muchísimas más moda muchísimo más rápido. Cada vez hay más marcas y cada vez hay más oferta de producto. Por lo tanto, generamos producto fugaz y momentáneo fruto de la necesidad imperiosa de comprar liderada por la tendencia hiperconsumista con la que convivimos desde hace muchísimos años y que hay que romper. Un creativo no puede estar permanentemente innovando porque es imposible crear propuestas fresas y novedosas 10 o 14 veces al año como les pasa a las grandes marcas. Crear es leer, releer, ver, parar, observar, analizar, soñar, escuchar, escribir… Y para eso, hace falta tiempo y rigor.