Avilés la lía con las transferencias... Siempre a su favor

El chico no aprende de errores pasados, sigue con sus trapicheos y eludiendo ciertas responsabilidades. Lo último del polémico José Antonio Avilés es decir que se lía con las trasferencias a sus acreedores, eso si, siempre a su favor.

Y es tan absurdo que a la hora de saldar deudas, y por lo menos conocemos tres casos, ingresa cincuenta euros menos de los acordados. Así ha sucedido con el acreedor de las cachimbas y con dos cámaras del programa “Socialité” que le le hicieron un préstamo hace meses.

Es como si les cobrara intereses por deberles dinero, ja ja ja. Lo nunca visto.

Además, pide a todos que dejen de hablar de él él televisión y repite incansablemente que es un hombre nuevo, redimido de sus pecados y enemigo de conflictos.

En una reciente conversación le di un buen consejo: deja la prepotencia y cultiva la humildad. Parte de cero, paga todo lo que debes y pide perdón en público a los que hiciste daño con tus manejos y mentiras. Me prometio que lo iba a hacer, pero según van pasando los días me doy cuenta de que la sencillez no es lo suyo, por muchas lágrimas que derrame en directo.

Pero en Mediaset prefieren colaboradores conflictivos a profesionales serios y competentes. Así esta el periodismo televisivo. Nunca mejor dicho, resucitemos el apelativo de “la caja tonta”, aunque los listillos de turno siguen vivos. Avilés es buena prueba de ello.