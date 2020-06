Chenoa no se casa y La Campos se nos hace youtuber

¡Hola!

¡HOLA! nos anuncia que Feliciano y Sandra esperan un bebé. El ex de Alba Carrillo, modelo y exconcursante (ex de Fonsi Nieto, ex de Elsa Pataky, ex de Adrien Brody, ya paro) y Sandra Gago, modelo y ex de nadie, serán papás en Navidad. La pareja se casó en septiembre del año pasado. No como Chenoa, que no se ha casado y posa vestida casi de novia el día en que se hubiese celebrado su enlace con Miguel Sánchez Encinas, médico, y que fue aplazada por el covid 19.

Con una premamá y una novia, a esta portada le faltaba una viuda. Y la tenemos. La del Marqués de Griñón, Esther Doña, que ha tenido que abandonar la que era su casa hasta ahora porque los hijos de Carlos Falcó la han puesto a la venta. A la casa, no a ella. No como el “Mata Mua” de Gauguin, que dice la baronesa Thyssen (Tita me gusta llamarla a mí) que no se vende porque es el amor de su vida. Ni hijos ni nada. El Mata Mua, que se encuentra en exposiciones temporales fuera de España en estos momentos.

Diez minutos

En DIEZ MINUTOS tenemos a una tristísima Ana Obregón, que acudió a la iglesia con su hermana cuando hace un mes de la pérdida de su hijo Álex.

Rocío Flores, tras su paso por Supervivientes, concurso en el que quedó tercera, cuenta sus planes de futuro. A sus 23. años, la nieta de Lamásgrande quiere seguir con sus estudios de dietética y aprovechar la racha mediática.

Alegría del día: María Teresa Campos se hace youtuber. La presentadora y matriarca del clan de Las Campos (mis ídolas) estrena programa en Youtube con su amiga Meli. El programa, que se llama “Enredadas en la red” (lo juro) abordará temas como la salud o la estética. Yo he visto el primero, lo reconozco. Pero es que yo soy muy de María Teresa.

Cerramos DIEZ MINUTOS con lo que podríamos denominar ya la sección fija “los dramas de Ana María Aldón”, que cuando no recuerda unos malos tratos pretéritos, recuerda una antigua depresión. Y ahí la tenemos, qué bien tan mal, que dirían los Ojete Calor.

Semana

En SEMANA me impresiona así, nada más ver la portada, la foto de Rocío Carrasco, hija de Lamásgrande y madre de Rocío Flores, exconcursante. Voy a tener que empezar a añadir a este revistero mis dibujitos de relaciones entre personajes para que no se me pierda nadie. Carrasco reapareció en televisión el día de la presentación del programa de TVE “Lazos de sangre”, por el que ha fichado. Alguien debería decirle a Rocío, una buena amiga quizás, que no le favorece nada ese peinado. Y ya de paso, que deje de operarse. ¿Soy yo o acaban pareciéndose todas a Lara Dibildos? Por cierto… ¿Qué ha sido de Lara Dibildos?

Rocío Flores, hija de la anterior (ya lo he dicho), se reúne con su familia (la paterna, con la que se habla) a su salida de Supervivientes. Con la madre, nada. Este drama familiar no parece tener arreglo. También Ana María Aldón, la de las depresiones, se reúne con su hijo y con Ortega Cano tras su paso por el programa. Todo son reencuentros.

También en SEMANA hay un espacio para la tristeza de Ana Obregón. Pobre mujer.

Lecturas

Y en LECTURAS, para terminar por hoy, tenemos a Rocío Carrasco y su desacertado look, como de calva con melena. A mí estas cosas que parecen una cosa y la contraria me crean una disonancia cognitiva que me deja mal cuerpo. Aún llamo yo a Rocío y le planteo la opción de arreglarlo. Desde el cariño. Y la desesperación.

Ana Obregón, triste, y Hugo Sierra, el ex de Adara (de profesión exconcursante), declarando su amor por Ivana Icardi, nos ofrece el titular más surrealista de la semana: “Me habría gustado que el test de embarazo saliera positivo”.

Elena se refugia en su pareja. Mira, ni sé quién es Elena ni quién es su pareja. Y en la foto Elena aparece con mascarilla y yo, incapaz de reconocer con mascarilla a un familiar cercano, menos voy a reconocerla a ella y sigo sin tener ni idea de quién es. Lo mismo podría ser una infanta que una actriz, que la nieta de una folklórica. Dejadme que echo un vistazo al interior y os cuento.

Como para saberlo. Elena es Elena Rodríguez, ni más ni menos, que es la madre de Adara (de profesión exconcursante). Y su pareja es Pedro Solá (de profesión empresario anónimo). ¿Tengo o no tengo razón cuando digo que ya sale cualquiera en las portadas de las revistas?