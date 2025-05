Madres cañonas e hijas que parecen hermanas

Qué cruz deben de soportar las hijas de madres bellas. Esta es una cuestión que muchos se plantean, y la respuesta no es sencilla. Las madres espléndidas han hecho que sus hijas se enfrenten a un dilema constante: intentar brillar por sí mismas mientras el resplandor de sus madres a veces opaca su propia luz. Un claro ejemplo de esta situación la encontramos en el popular dúo de Demi Moore y su hija menor, Tallulah. A pesar de compartir unos privilegiados atributos, la actriz reitera su título de mito sexual cada vez que aparece, dejando a su hija en la difícil posición de comparaciones. En fin, es difícil saber quién es la madre y quién es la hija. Vamos a echar un vistazo a algunas de las parejas más envidiadas en el mundo del espectáculo: Judith Mascó y María, Elsa Anka y Lidia Torrent, Makoke y Anita Matamoros, y Belén Rueda con su hija Belén.

Comenzando con Judit Mascó, la famosa modelo y presentadora, que cada vez está más guapa, tiene cuatro hijas. Su primogénita, María, empezó queriendo ser actriz y llegó a debutar en las pasarelas como modelo con Custo Dalmau, pero esta joven de 27 primaveras parece haber encontrado su hueco en el mundo de las artes plásticas. Se define a sí misma como «comadrona artística» y firma sus creaciones con el pseudónimo de Fräulein María. Asegura que entiende el arte como un canal de comunicación fluido, expresión salvaje y cura poética, y en su cuenta de Instagram cuelga ilustraciones con intención «artie» y sus pensamientos más personales. María lidia con la eterna apreciación de que es «igualita a su madre». Pero, ¿quién no quisiera parecerse a una diva como Judit? Es un legado de belleza que, aunque puede ser pesado, siempre da un poco de envidia.

María Mascó junto a su madre, Judit Mascó Gtres

Pasemos a la impresionante Elsa Anka. La actriz, modelo y madre ha mantenido su figura y sigue deslumbrando en cada alfombra roja. Elsa Anka y su hija, la expresentadora del programa «First Dates» Lidia Torrent, posaron hace unos años en ropa interior con los modelos de una marca italiana y causaron un auténtico revuelo. Y no es de extrañar. Sobre todo en el caso de Elsa, pues a sus casi 60 años luce igual o más espectacular que su primogénita, de 32 .Con un conjunto de sujetador y braguitas de encaje negro, la presentadora presumía de cuerpo de escándalo. Abdomen liso y firme y unas piernas que quitan el hipo al alcance de muy pocas a su edad.

Lidia Torrent y su madre, Elsa Anka Redes sociales

¿Y que me dicen de Makoke y su hija Anita Matamoros? ¿Quién dice que no se puede ser madre y al mismo tiempo fit? Makoke, con su espectacular tipazo, es la prueba viviente de que los años solo son un número en el juego del fitness. Y su hija Anita, que ha heredado esa estética divina y un toque de rebeldía, la acompaña en esta andanza. La genética de Makoke pesa lo suyo y, en el caso de Anita, parece ser dominante. Su hija ha heredado la forma de su rostro, su sonrisa, sus labios, ojos ¡y hasta la forma de posar! Además de tener este asombroso parecido, madre e hija se entienden a la perfección. Su complicidad es máxima, hasta el punto de que la colaboradora es una más en el grupo de amistades de su retoño, y viceversa. Comparten una manera de ver la vida muy similar y también gusto estilístico. Hay veces que no sabemos si estamos ante la rubia original o ante su vástago menor.

Makoke y su hija, Anita Matamoros Gtres

Y, por último, no podemos olvidar a la talentosa Belén Rueda y su adorada hija, Belén. La joven está a punto de dar un gran paso, pues se casa, y todo el mundo no puede dejar de comentar lo increíblemente parecidas que son ambas. Aunque el día de la boda prepárense para ver a Belén madre deslumbrando, quizás más que la propia novia. Así que, aquí estamos, celebrando a estas madres chic que mantienen su belleza y su espíritu joven.