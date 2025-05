La crónica de Marta Robles: ¿Que no iba a haber apagón…? ¡Pues lo hubo!

LUNES

Andábamos comentando los funerales del Papa Francisco, [[LINK:EXTERNO|||https://www.larazon.es/economia/apagon-luz-espana-directo-hoy-ultima-hora-caida-electricidad-responsabilidades-estado-energia-nuclear_2025050268145928319ae75da4be1072.html|||cuando se fue la luz…]] Pensamos que sería un incidente fortuito y que regresaría en nada, pero pronto supimos que se trataba de un apagón en toda España y Portugal y, en cuanto pudimos hacernos con una radio a pilas, que también había llegado al sur de Francia y a Andorra. Hasta se especuló fuera en toda Europa y causado por un ciberataque. Hubo desconcierto, semáforos inutilizados, trenes parados, vuelos que no salieron, gente desesperada por encontrar medio de transporte y sin dinero físico para pagarlo… Sin embargo, no hubo demasiado caos. Los españoles echamos mano de nuestra famosa solidaridad y todo funcionó mejor de lo esperable. Solo nos faltó más información por parte del Gobierno que no salió hasta seis horas después de irse la luz.

MARTES

Se viralizan los vídeos del presidente Sánchez diciendo que "no habrá apagón" y de [[LINK:EXTERNO|||https://www.larazon.es/espana/beatriz-corredor-quien-presidenta-red-electrica-cuanto-gana_20250429681083175d71dc778a938231.html|||Beatriz Corredor]], presidenta de Red Eléctrica de España, descartando también esa posibilidad… Pues hubo apagón. Nadie sabe por qué. Los expertos descartan un ciberataque y también fenómenos meteorológicos; solo se sabe que, de pronto, desaparecieron 15 gigavatios de la red, que suponían un 60 por ciento aproximadamente de la demanda del país en ese momento… Sánchez advierte que pedirá explicaciones a las privadas… ¿Pero y la responsabilidad propia? ¡Que el 20 por ciento determinante de Red Eléctrica de España es del Estado! En fin, como volvió la luz, aunque aún haya lío en estaciones y aeropuertos y todo el mundo esté aterrado, pensando si esto puede volver a suceder, el Gobierno, celebra su eficacia y se reúne en Moncloa al Consejo de Seguridad, bajo la presidencia del S. M el Rey. ¿En Moncloa? En Moncloa y no en Zarzuela. Se ha roto el protocolo. Por operatividad, dicen. ¿A quién se le habrá ocurrido? ¿Al Rey? ¿A Sánchez?

[[CONTENT:Image|||6813f94e1587980008ab8ced|||https://img-cms.larazon.es/clipping/images/2025/05/02/C2109706-1449-44DB-B9DE-3ECC99585369/30.jpg]]

MIÉRCOLES

Sigue coleando el apagón. Y oigan, que Sánchez no descarta nada, ni el ciberataque… ¿En serio? Portugal, por si acaso, detiene el intercambio de energía entre Portugal y España, no les vayamos a volver a apagar, y el presidente se reúne de urgencia con los operadores de electricidad privados. [[LINK:EXTERNO|||https://www.larazon.es/economia/apagon-nuclear-que-planea-sanchez-disparara-precio-energia-36_2025050268140b17319ae75da4bdef8e.html|||Sánchez quiere cerrar las nucleares]] y, pese a las consideraciones de los expertos, dice que el exceso de energías renovables no afectó al apagón… Pero, ¿no era que no descartábamos nada? Hoy se celebra otra reunión del Consejo de Seguridad Nacional y un Consejo de ministros extraordinario… Por reuniones y conversaciones que no sea… Esperemos que no sean solo entre ministros y altos mandos políticos designados a dedo…; porque, oigan, hasta varios escalones más abajo, no aparecen los ingenieros, que son los que saben y deberían pilotar estos sectores. Si ahora como el Gobierno es socialista los quieren socialistas, pues socialistas, oigan…, pero ingenieros…

Empieza el puente de mayo. Si van a viajar en coche, vayan con cuidado.

JUEVES

La vicepresidenta Yolanda Díaz [[LINK:EXTERNO|||https://www.larazon.es/espana/diaz-exige-intervenir-mercado-electrico-apagon_202505016813a2de5d71dc778a95f40f.html|||exige intervenir el mercado eléctrico]] tras el apagón; abandera la renacionalización mientras Sumar pide responsabilidades al oligopolio energético… Lo mismo: la culpa, del chachachá o de lo privado. Nada de autocrítica. Y díganos, Yolanda, ¿quién estaría al mando? ¿la misma jurista y registradora de la propiedad actual, Beatriz Corredor? ¿O sería capaz de ponerse usted? Ay los dedazos… Fíjense, justo el día del apagón hubo una nueva contratación en la Telefónica socialista: la del hijo menor del presidente del Tribunal Constitucional, Conde-Pumpido. Y no de cualquier cosa, sino a dos escalones del mismísimo presidente de la compañía. ¿Que si es ingeniero de telecomunicaciones? No, para llegar al cargazo de Gerente y analista jefe de Políticas Públicas, Competencia y Asuntos Regulatorios, vale con haber estudiado CUNEF y experiencia en organizar fiestas privadas y asesoría digital...

VIERNES

2 de mayo con fiesta madrileña pasada por agua, a la que no van los socialistas, por haber "castigado" el Gobierno a [[LINK:EXTERNO|||https://www.larazon.es/madrid/recado-ayuso-sanchez-madrid-esta-dolido-que-nadie-nos-tome-tontos-crea-que-puede-acabar-nuestro-buen-nombre_202505026814a75be52da91ed535c9a5.html|||Madrid sin ejército para celebrar]], y no haberles invitado Ayuso… Ellos hacen su propia fiesta. En fin…

[[CONTENT:Image|||6814ad75fb287d000714af48|||https://img-cms.larazon.es/clipping/images/2025/05/02/9BBB7B99-916D-45AD-AD68-F056474E5A0A/30.jpg]]

Seguimos sin saber la causa del apagón… Y horrorizados por el estado de esos tres niños encerrados por sus padres en Oviedo, entre excrementos, con mascarillas y pañales, de los que ningún vecino conocía su existencia, en este mundo de incomunicación…

Y hablando de niños, los nacidos por gestación subrogada no podrán registrarse ya en los consulados; el registro tendrá que hacerse en España mediante filiación biológica o filiación adoptiva posterior. Comprensible porque está prohibido en nuestro país pero…el niño permanecerá en un limbo legal, hasta que se realice la adopción (siempre que cumpla los requisitos, por ejemplo, una diferencia de edad de máximo 45 años…), aunque se supone que no tardará los muchos años que requiere una adopción normal… Tal vez si las adopciones clásicas fueran más rápidas, muchos no se plantearían alquilar vientres.