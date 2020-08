Mila Ximénez: “No estoy en coma”

La ex de Manolo Santana aparecía por sorpresa en el plató de Sálvame para animar a su amigo Kiko Hernández y dejar claro que, pese a lo que han publicado algunos medios, está llena de fuerza y de vida. Nadie la esperaba y aún menos Kiko que ayer celebraba su 44 cumpleaños en plató con pocas ganas de celebrarlo al no poder soplar las velas en el plató con su gran amiga.

Sin maquillar y sin peina, con una mascarilla que le tapaba el rostro y los ojos llenos de lágrimas, Mila ha entrado al plato y le ha dicho a Kiko que se ha animado a ir porque quería decirle lo mucho que le quiere. “Feliz cumpleaños, me enteré muy tarde de lo de ayer, que estabas mal, porque duermo todo el día. Te quiero mucho y echo de menos, quería decírtelo personalmente y quería darte un abrazo”, ha dicho Mila cogiendo las manos a Kiko Hernández.

Su entrada en el plató resultaba muy emocionante para Chelo García Cortés y María Patiño que no podían controlar las lágrimas. Habían pasado 90 días desde la última vez de Mila Ximénez en ‘Sálvame’ diario, y todos ellos saben lo duro que está resultando esta lucha para su compañera. “Vengo aquí también para que la gente vea que no estoy en coma” decía refiriéndose a las últimas noticias alarmistas sobre su estado de salud y su desaparición de las redes sociales.

Kiko le ha preguntado a Mila cómo se encontraba y ella, mirándole a los ojos y ha contestado: “Estoy bien y voy a estar mejor. Ya celebraremos tu cumpleaños...Yo también tengo que cumplir años” ha confesado emocionada. Mila ha reconocido estar “cansada” de la “anormalidad”. “Esto me tiene paralizada y ya se acabó, pase lo que pase y sea lo que sea voy a estar de pie siempre.“Necesito saber ya que estoy bien, no quiero tener vida de enferma. Le he prometido a Alba que voy a salir de casa y a hacer cosas, y no puedo dejarme vencer. Yo no estoy enferma, mi cuerpo tiene algo que no funciona-decía negándose a abrazar al victimismo.

A pesar de que este último año ha sido muy duro para ella tras padecer un fuerte Herpes Zóster que la tuvo postrada en la cama durante todo el confinamiento y que puso de manifiesto la existencia de “un cáncer de pulmón inoperable y con mestástasis”, confía en superar tanta adversidad: " Te juro que voy a decir: he tenido un cáncer, he superado un cáncer”.

Mila Ximénez ha dado más detalles de su tratamiento y ha desvelado que el próximo miércoles se hará una prueba importante: “si sale bien es que estoy mejor, y si sale mal, como dice María Jiménez, se le saluda. Esto es un tropiezo más, es un escalón más que hay que subir y lo subo de dos en dos”.

Aún así la colaboradora no ha ocultado que “ha habido momentos en los que he estado a punto de abandonar el tratamiento” continúa en la lucha porque !Tengo carácter, alegría, amigos, funcionalidad y muchísimas ganas de vivir. Mi oncóloga me dice que soy una valiente y yo le digo que no tengo más remedio que serlo porque hay mucha gente que quiere verme viva”.