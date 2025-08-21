Julio Iglesias sigue de cerca los incendios en Galicia a solo 25 kilómetros de su nueva casa

Julio Iglesias, que tantas veces cantó a la nostalgia y al regreso a las raíces, atraviesa estos días una inquietud muy distinta a la del romanticismo de sus letras. Desde su residencia entre República Dominicana y Bahamas, el artista sigue con atención las noticias que llegan de Galicia, donde los incendios forestales han arrasado miles de hectáreas y mantienen en vilo a la provincia de Ourense, según publica Vanitatis. No es un asunto cualquiera: a poco más de 25 kilómetros de las zonas afectadas se encuentra Villarino, la pequeña aldea de A Peroxa en la que el cantante adquirió recientemente una propiedad.

La compra de esta casa, adelantada en primavera, fue interpretada como un gesto de reconciliación con sus orígenes. Allí nació su padre, el doctor Iglesias Puga, y allí quiso Julio, en los años ochenta, regalarle una vivienda que nunca llegó a concretarse. La idea se quedó varada en el tiempo, como tantas promesas, hasta que cuatro décadas después pudo materializarse. Por ahora, ni él ni Miranda ni ninguno de sus hijos han visitado la finca, pero el valor sentimental que encierra es indudable. Y precisamente por eso la amenaza de las llamas pesa más que nunca.

Buena relación con Núñez Feijóo

El artista mantiene contacto frecuente con políticos de la zona, entre ellos Alberto Núñez Feijóo, con quien le une una relación de amistad de más de una década. El propio líder del Partido Popular reconocía hace poco que Julio le llamaba al menos una vez al mes y que sus conversaciones solían girar en torno a la "unidad territorial" y a la "sequía". Ahora, el fuego ocupa cada minuto de esas charlas. Iglesias se informa puntualmente de la situación en Piñor y sus pedanías, donde la agrupación de Protección Civil permanece en alerta.

Las llamas avanzan hacia el pueblo de Candeda (Carballeda de Valdeorras). Más de 3.000 hectáreas hasta el momento se han visto afectadas en catorce incendios forestales registrados en Galicia. Brais Lorenzo Agencia EFE

No sería la primera vez que las llamas rozan la vida privada del cantante. En 2012, un incendio en Málaga arrasó parte de su finca Las Cuatro Lunas, provocando graves daños en árboles y cultivos, e incluso la pérdida de una de sus mascotas. En aquel momento, Iglesias alzó la voz contra la falta de medidas preventivas y llegó a presentar un proyecto para reducir el riesgo de incendios forestales, que nunca prosperó. "Llevo años advirtiendo a las autoridades responsables y nunca nadie me ha hecho caso", se lamentaba entonces.

Hoy, más de diez años después, esas palabras suenan como una premonición. Mientras Galicia resiste y los voluntarios luchan contra el avance del fuego, Julio Iglesias vuelve a sentir, quizá como en la letra de su inolvidable Un canto a Galicia, que su corazón late con fuerza por esa tierra a la que tanto debe y que ahora arde en llamas.