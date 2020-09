Esther Doña explica por qué no fue al funeral del marido de Xandra Falcó

Esther Doña ha debutado hoy en el programa “La mañana de la 1″, de TVE, como colaboradora. En la sección de corazón, la periodista Cristina Fernández le ha hecho su primera entrevista en televisión, dónde ha comentado cómo vivió la muerte del marqués de Griñón y cuál fue el motivo de que no asistiera al funeral del marido de Xandra Falcó, entre otras cosas.

“Fueron momentos muy duros, de mucha incertidumbre (...). Cuando ingresó, Carlos estaba bien. Además, no tenía nada, era una persona supersana. Lo único que tenía eran años”, ha afirmado sobre la repentina muerte de su marido por coronavirus, en marzo pasado.

“Se me pone la piel de gallina. No puedo aceptar que Carlos muriese. Él era así, una persona superfeliz, vitalista, optimista y supersana. No tenía nada y de repente se hace unas pruebas y está positivo en covid. Tuvo que ingresar y todos pensábamos, él el primero, que iba a salir adelante (...). Tenía un ánimo envidiable. Nunca tenía su pijama puesto sino su traje por si alguien iba a visitarle al hospital”, ha recordado al ver un vídeo en el que el padre de Tamara Falcó aparece bailando al son de “La Vie en Rose”.

“Tres horas antes de la llamada para decirme que había muerto me habían llamado para contarme cómo evolucionaba. Estaba mal pero todos tenían fe en que venciese al covid. Tenían que ver cómo pasaba la noche, pero no llegó a la noche. Me llamaron a las 5 de la tarde…”, ha contado.

Con respecto al reciente fallecimiento de Jaime Carvajal y Hoyos, marido de Xandra Falcó, la marquesa viuda de Griñón asegura que “Cuando recibí la noticia de su muerte tampoco la podía creer. Jaime era una persona sana, deportista, joven… Contacté con quien tenía que contactar, con la viuda, y por respeto a la familia y por respeto a Xandra no acudí al funeral (...). No quería una portada de revista que hablasen de si había acudido o no”, ha apostillado, además de recordar que tiene una buena relación con la hija del que fuese su marido”.