Rocío Carrasco: “Habláis de madres ausentes y me miráis a mí”

No hay tregua en la guerra entre Rocío Carrasco y su ex marido, Antonio David Flores. Desde que el ex guardia civil regresara por todo lo alto a Mediaset, participando en GH VIP y sobre todo, desde su fichaje en Sálvame, la brutal campaña mediática contra Rocío Carrasco no cesa. Fiel a su estrategia, Rocio Carrasco, mantiene silencio sobre la causa de su distanciamiento con sus hijos, Rocío y David, con los que no mantiene contacto desde hace siete años.

Ella continúa su batalla judicial contra aquellos que la acusan de mala madre y especialmente contra el padre de sus hijos, a quién ha vuelto a demandar. Según publica Lecturas esta semana, la hija de la Jurado solicita 120.000 euros en concepto de daños morales por una entrevista que el ex guardia civil concedió en 2016, ya que considera que el malagueño vulneró su honor y su intimidad con sus declaraciones.

El mismo día en que una de sus grandes amigas, Carmen Borrego, aseguraba en una exclusiva que la reconciliación entre madre e hija era imposible, Rociíto participaba en el programa Lazos de Sangre dedicado a la figura de Paco de Lucía, íntimo amigo de su madre.

Rocío Carrasco, pretendía comentar el documental sin hacer ningún comentario sobre su dramática situación personal pero, se ha sentido aludida como madre, ante las miradas de sus compañeros al tratar de las “madres ausentes”. Visiblemente nerviosa, Rocío Carrasco no ha evitado la confrontación cuando al hablar de las dificultades de los grandes artistas a la hora de conciliar trabajo y familia.

“Se habla de madre ausente y ya me miráis a mí”, ha espetado Rocío Carrasco sin que nadie lo esperase. Y ha querido explicarse creando un incómodo silencio entre sus compañeros de plató mudo: “Yo la ausencia de mi madre no la he sufrido, no la he vivido... Aunque haya ausencia cuando se es un buen padre o madre no se siente esa ausencia”.

Tras la sorpresa inicial, una de las contertulias, Carmen Ro ha soltado un brutal comentario que Rocío ha preferido no responder: “Mejor la ausencia de una buena madre que la presencia de una mala madre”.