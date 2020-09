Ana María Aldón, ante el estrado, por su vestido de novia

Con más de 25 años de carrera y tras haber vestido a otras famosas como Mónica Cruz o Ana Guerra, Emilio Salinas denunció a Ana María Aldón por incumplir el acuerdo al que llegaron en el que prometía ser el día más feliz de la vida de la mujer de Ortega Cano. Emilio Salinas había acordado regalarle los dos vestidos que llevó el día de su boda a cambio de publicidad en las revistas, pero ella no sólo lo incumplió, sino que aseguró ser la autora del diseño. Muy enfadado, Salinas demandó a Ana María y la puso en evidencia.

Según defiende Salinas, el acuerdo verbal que habían cerrado consistía en la elaboración de dos vestidos de novia, incluyendo diseño, material y confección, a cambio de que la mujer de Ortega Cano lo nombrara como autor de los trajes en la exclusiva que concedería a una famosa revista de prensa rosa. Pero la sorpresa llegó cuando en la exclusiva, la flamante novia revelaba que los vestidos habían sido diseñados y confeccionado por ella misma.

“No ha participado en la creación del traje, solamente ha participado como cualquier otra novia y no ha cumplido el acuerdo verbal al que llegamos por eso le pido 9.500 euros”, desveló el diseñador al interponer la demanda. Según decía Ana María se adjudicó la autoría de sus vestidos porque “quiere darse publicidad como diseñadora”.

Dos vestidos envueltos en polémica: ¿Quién los confeccionó, Emilio Salinas o Ana María Aldón?

Ante las acusaciones del que era su amigo, la mujer del torero no se quedó callada: “Yo me he llevado muchas noches sin dormir. Lo he pasado fatal porque me parece tan injusto”. Según explicó entonces Salinas sólo buscaba fama a su costa y decidió poner el asunto en manos de su abogado que interpuso una demanda. La versión que la mujer del diestro aportó entonces fue que ella, que entonces trabajaba en el atelier de Salinas, había participado también en el diseño y que la compra de materiales corrió de su bolsillo.

Y este cruce de demandas entre las esposa de José Ortega Cano y Emilio Salinas está ahora en manos del juez que deberá dilucidar quién es el verdadero autor de los diseño. Con ánimo de aclarar lo sucedido, Ana María Aldón y su marido, José Ortega Cano, se han presentado en los Juzgado de Madrid esta mañana, 15 de septiembre.

A la cita judicial también se ha presentado Emilio Salinas que no ha dudado en hablar ante los medios defendiendo su versión, mientras que Ana María ha preferido esperar a que se celebrara la vista para atender a los medios que se han congregado allí.

