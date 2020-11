Nuria Fergó: “Podemos ir a un centro comercial, pero no a un concierto. Es surrealista”

Después del éxito de “La vida son solo dos días”, Nuria Fergó regresa con “Quererme solo yo”, una balada compuesta por su compañera de OT, Vega, y producida por Jacobo Calderón. Se trata de una canción autobiográfica que pretende contar un momento personal de la artista. Con motivo del lanzamiento de tan especial single, LA RAZÓN ha tenido el placer de entrevistar a la ex “triunfita” malagueña.

- ¿Cómo surgió esta canción?

- Iba a sacar un disco, pero tuve que pararlo por la pandemia, por eso en el confinamiento pensé en hacer un regalo a mis fans mientras grababa el álbum que saldrá el año que viene. Aunque este single no tiene nada que ver con el disco que voy a grabar, va a ser muy diferente. Yo sé que a mis fans les gusta mucho mi estilo flamenquito, entonces pensé en hacer una canción para ellos y en el confinamiento me vino a la cabeza Vega, fue como una señal. Hacía 17 años que no hablaba con ella, desde que salimos de OT. Me puse en contacto con ella por las redes, nos dimos los teléfonos y le dije: “Necesito que me hagas un temazo”. Ella encantada, súper maja. Estuvimos hablando como dos horas, le puse al día y me dijo: “Yo hago canciones a medida, me siento con los artistas y vosotros me decís qué queréis que yo cuente”. Y así fue. Lo ha hecho perfecto, ha sido una pasada. Brutal. Es de amor y desamor, pero el mensaje positivo es que me he dado cuenta de que necesitaba quererme yo.

- ¿Por qué “Quererme solo yo”?

- Es súper importante el quererse a uno mismo para poder querer a los demás y no esperar en otro lo que no encuentras en ti. Las relaciones sirven para aprender y saber lo que quieres y lo que no. Esa relación fue muy bonita, la viví intensamente tanto lo bueno como lo malo. Luego cuando reflexionas te preguntas “¿estas cosas por qué pasan? Es que realmente yo no me valoro. Yo valgo, yo necesito otro tipo de cosas”. Es un “lo siento, pero esta vez tengo que hacerle caso a mi razón, quererme solo yo”. No es por él sino por mi misma.

- Habla de una relación pasada...

- Sí, claro.

- ¿Cómo tiene el corazón ahora?

- Tengo el corazón contento (risas) Estoy muy bien, en un momento muy feliz, la verdad. Tengo el corazón ocupado.

- Bueno, supongo que su hija Martina ocupa gran parte de él...

- Por supuesto, enterito. Es mi vida.

- El año que viene se cumplen 20 años de la primera edición de Operación Triunfo, que marcó un antes y un después en la televisión. ¿Están preparando algo?

- A lo mejor hay sorpresa, no lo sé. Las mentes no paran de dar vueltas. A lo mejor nos da por hacer algo... (risas) Ojalá. Algo habrá que hacer.

- ¿Cómo es su relación actual con los compañeros de OT? ¿Mantienen contacto?

- Ya lo sabéis todos... Estamos en contacto los que nos apetece estar en contacto. Por lo demás, cada uno tiene su vida, su carrera, su gente... entonces, es complicado pero tenemos relación los que queremos tener.

- ¿Cómo ha sido la evolución de Nuria Fergó desde su salida del talent show a ahora?

- Desde que empecé siempre tenía las cosas muy claras porque me he tomado siempre muy en serio mi carrera y he querido consolidarme y que todo el mundo me conociera como cantante, tener mis discos y todo. Llevo 19 años y he aprendido muchas cosas, también te das cuenta de los fallos que has cometido... pero bueno, el balance es buenísimo, no he tenido tan malas experiencias. A veces, por bocazas e impulsiva, he dicho cosas o me he enfrentado... luego desde la calma, te das cuenta, pero voy por delante con la verdad siempre, no reniego de eso. Yo he sido así, eso me ha hecho evolucionar. Ahora soy más madura y sé cómo funciona todo. Llevo 19 años trabajando en la música, todo el mundo me quiere, me valora, tengo unos fans que me hacen estar en este mundito; así que no puedo pedir más.

Algunos de los dieciséis participantes de la primera edición de "Operación Triunfo", posan juntos con motivo de la primera reunión pública, quince años después de que se desatara el fenómeno musical

“Las cosas no están saliendo como deberían”

- Últimamente estamos viendo cómo varios artistas han alzando la voz sobre cuestiones de actualidad o política, como es el caso de Pitingo tras los pactos del Gobierno con Bildu, la ‘ley Celáa’, la crítica situación de la cultura con la pandemia... ¿Cuál es su postura? ¿Cree que ha llegado el momento de aprovechar ese altavoz que tienen los artistas para reivindicar?

- Pfff... este tema es muy complicado, pero es obvio que estoy en desacuerdo con muchas cosas, igual que está el país entero, vamos... En el tema político es complicado meterse, no es que no me quiera mojar, pero es verdad que las cosas no están saliendo como deberían salir. En cuanto al tema cultural... yo he dado cinco conciertos este verano y otros me los han suspendido estando controlados con todas las medidas. No entiendo por qué nos tienen parados con toda la gente que trabaja en el sector. Haciendo las cosas bien y siguiendo las medidas que nos ponen, se puede seguir haciendo conciertos... Y sin embargo podemos ir en avión, en tren, al supermercado, al centro comercial... ahí todos pegaditos, pero luego no podemos ir a un concierto. No lo entiendo, es surrealista. No estoy de acuerdo, pero hay que aguantarse, no podemos hacer otra cosa.

- Esperar que pase pronto...

- Y mientras tanto la gente que no tiene para comer a ver cómo lo hace... es que como nos metamos en este temita, no acabamos... (risas)

- ¿Qué se espera para su próximo disco?

- No quiero desvelarlo porque es sorpresa, pero es muy diferente a todo lo que he hecho hasta ahora. Estoy en un punto de mi carrera que me apetece hacer lo que me pide el cuerpo y lo que siento. Esto es una cosa que quería hacerla, una promesa que hice a mi madre hace muchos años antes de ser conocida y se va a cumplir, lo voy a hacer. Sé que va a gustar, yo creo que va a ser una joyita de disco. La producción está terminada y cuando termine la promo, me meteré en el estudio a grabar; y el año que viene, si Dios quiere, saldrá a la luz. Así que estoy feliz y contenta. Estoy invirtiendo en mi carrera, sin trabajo porque no lo tengo, pero hay que seguir, la luz saldrá otra vez.