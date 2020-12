Soraya Arnelas cancela su boda, prevista para el año que viene

Feliz a nivel personal, Soraya confiesa a ‘Chance’ que se ha visto obligada a posponer su boda que estaba organizada para el 11 de septiembre de 2021 ya que tanto Miguel Ángel como ella quieren una gran celebración con amigos y familiares sin ningún tipo de restricción: “He cancelado la boda, me casaba el año que viene, me casaba el 11 de septiembre, nunca dije la fecha pero lo digo. La hemos cancelado, queremos esperar al momento perfecto y no en estas circunstancias, a mí me gustaría y a él también, casarnos sin dificultades, sin horarios, sin restricciones y vamos a esperar. Hemos esperado 8 años, podemos esperar un par de años más”.

Y es que la cantante se encuentra enamorada como el primer día de su chico, “bueno, Miguel Ángel y yo tenemos nuestros más y nuestro menos, como todas las parejas pero sí que es verdad que nos complementamos bien. Él es un hombre muy tranquilo, mucho más técnico, yo soy un desastre y él me compagina bastante bien, me entiende, cuando me enfusco sabe perfectamente cómo llevarme, como todas las parejas”, asegura.