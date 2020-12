Las mujeres no somos pobres idiotas, señora Montero

Lunes

Que dice el CIS que el PSOE y Podemos continúan a la baja mientras que PP, Vox y Ciudadanos suben… Son todo décimas, salvo el punto de Cs, pero parece que es tendencia. ¿De otoño invierno? Veremos qué pasa en los próximos meses, donde, según los expertos, el Covid se lo pondrá aún más difícil a los políticos.

Pero, vamos a ver, ¿España es el único país que no suspende vuelos con Reino Unido pese a la detección de la nueva cepa del virus? ¿Estamos tontos?

Según las estadísticas, aumenta el porcentaje de españoles dispuesto a vacunarse. El 40,5 por ciento lo haría de forma inmediata en cuanto se disponga de la vacuna. Me pregunto, de ellos, cuántos han pasado el coronavirus…

El municipio madrileño de Coslada, regido por el socialista Ángel Viveros, debe de andar sobrado de pasta.... Y si no, que alguien me explique cómo puede gastarse 39.994,53 euros en una escultura con la que está cayendo y encima sin concurso público.

Martes

¿Qué ahora ya cierran las fronteras con Reino Unido? ¿Un día después que el resto de Europa? Pues nada, a ver si no ha entrado esa nueva y más contagiosa cepa del virus en España. Los políticos podían jugar a la ruleta rusa en su casa, ¿no? Y, de paso, ocuparse con seriedad de sus obligaciones; entre ellas, de lo que les sucede a los camioneros españoles que se quedan tirados como consecuencia de ese cierre de fronteras.

MADRID, 22/12/2020.- La ministra de Hacienda María Jesús Montero (c) hoy, 22 de diciembre de 2020, tras el Pleno del Senado en el que se han aprobado los presupuestos generales del próximo año. EFE/David Fernández

Rueda de Prensa tras el Consejo de Ministros. Me tiene preocupada María Jesús Montero, ¡repite modelo otra vez! Ese kimono estampado en colores tostados y el top negro por debajo se lo he visto por lo menos ¡dos veces más! Los pendientes siguen sin distinguírsele bajo la melena por más que tenga una colección. O se le ha terminado el fondo de armario o alguien le ha dicho, por fin, que repetir es elegante. Y más en tiempos de crisis.

Miércoles

Cada vez me provoca mayor vergüenza e indignación el trabajo del Ministerio de Igualdad de Irene Montero. Como muestra, el estudio «Noches seguras para todas», realizado por la Federación Mujeres Jóvenes que pretende «arrojar luz sobre las violencias sexuales que las mujeres sufren en los contactos de ocio nocturno». Me resulta bochornoso que las de Montero insistan en que «los hombres dan alcohol a las mujeres para aprovecharse». ¿Acaso se creen que somos pobres idiotas? Los hombres, al igual que las mujeres, suelen salir de copas para ligar. Es parte del juego de las relaciones. Y en ellas cabe que unos inviten a las otras o viceversa. Que haya hombres con aviesas intenciones no significa que todos tengan la intención de doblegar su voluntad. Tampoco que lo pretendan las mujeres con los hombres a los que invitan ellas. Si unos u otras perciben algo extraño en tales invitaciones o no quieren entrar en el juego de la conquista, basta con no aceptarlas y no jugar. Si todo es abuso y maltrato, señoras mías, nada lo es. Dejen de confundir a los hombres y mujeres y de impedir que se relacionen de igual a igual.

Imagen de la reunión de la sectorial de Igualdad MINISTERIO DE IGUALDAD 21/12/2020

Jueves

Esta noche es Nochebuena. Y el Congreso de los Diputados abre sus puertas, a propuesta del Padre Ángel de Mensajeros de la Paz, no para ofrecer una cena a las personas sin recursos, como otros años, porque las circunstancias lo impiden, pero sí para repartírselas y que se las puedan llevar. Una iniciativa de la que se ha descolgado VOX por considerarla «hipócrita». Pues miren, señores de VOX, con que una sola familia salga beneficiada de tal «hipocresía» ya habrá valido la pena.

Discurso del Rey bajo presión. ¿Dirá lo que quiere Podemos? ¿Lo que le exigen sus partidarios? ¿Podrá impedir las consignas de Pedro Sánchez? Diga lo que diga no lo hará a gusto de todos. Se admiten apuestas.

El Rey Felipe VI pronuncia su tradicional discurso de Nochebuena, desde el Palacio de La Zarzuela. EFE/Ballesteros/pool

Viernes

Navidad. Y resaca de comentarios sobre el discurso del Rey. ¿Adivinan? A Casado le ha parecido impecable, a Ayuso, que «renueva la fe en esta gran nación». Almeida, Santiago Abascal o Arrimadas han mostrado su apoyo al jefe del Estado… ¿Y la izquierda? El PSOE se ha fijado muy especialmente en «el firme compromiso del Rey con los valores éticos que los ciudadanos reclaman de las instituciones que, como dijo Felipe VI, «están y deben estar por encima de cualquier circunstancia personal o familiar». Y Echenique, Garzón, Errejón y los independentistas vascos y catalanes lo han puesto a caldo. Podía haber escrito lo que iba a opinar cada uno del discurso antes de que lo pronunciara el Rey.