Las 20 noticias que serán portada de las revistas del corazón

Además de la pandemia, el año nos ha traído muchas y variadas noticias del corazón. Separaciones, bodas, nacimientos y problemas de herencia. Jesús Mariñas, Paloma Barrientos y Carmen Duerto responden a esta encuesta-resumen de fin de año.

1. ¿Harán las paces Isabel Pantoja y su hijo Kiko Rivera?

Isabel Pantoja, Isa Pantoja y Kiko Rivera Pantoja

Jesús Mariñas: Según les interese. Seguirán mareando la perdiz a fin de estar actuales cuando no tienen nada más interesante que vender.

Paloma Barrientos: En principio, yo creo que no. Todo dependerá del dinero que le ofrezcan a Kiko. Aquí todo se compra y se vende.

Carmen Duerto: Posiblemente ya están haciendo las paces. Yo creo que están condenados a entenderse.

2. ¿Devolverá la tonadillera los trajes de Paquirri a Fran y Cayetano Rivera?

EL TORERO FRANCISCO RIVERA " PAQUIRRI " CON SUS HIJOS FRANCISCO Y CAYETANO RIVERA

J.M.: No, sería absurdo después de tanto tiempo y semejante y obstinada resistencia. Supondría reconocer y admitir un error y no está dispuesta.

P.B.: Estoy convencida de que no porque a saber dónde están esos trajes. Ninguna sentencia estableció nunca que los tenía que devolver.

C.D.: Ella ha dicho que no los tiene porque se los robaron. No puede devolver algo que supuestamente le robaron. O ¿sí puede?

3. ¿Se casarán en 2021 Asraf Beno e Isa Pantoja?

Isa Pantoja con su novio Asraf

J.M.: Pienso que no, que no están por esas. Pero seguirán vendiendo semejante probabilidad mientras genere eso expectación y morbo.

P.B.: Tal y como está la situación creo que no. Lo que debería hacer Isa es dedicarse a su hijo.

C.D.: Hasta ahora Isa Pantoja ha ido muy rápido. Pero curiosamente, para su segunda boda se lo está pensando más, tanto que hasta puede cambiar de idea.

4. ¿Pasarán por el altar el próximo año Tamara Falcó e Iñigo Onieva?

Tamara Falco and Iñigo Onieva en a un restaurante en Madrid November 24, 2020

J.M.: Igual respuesta. Pero lo están vendiendo bien y casi resulta creíble. Me parecería pronto para un rotundo «Sí, quiero». Habrá que esperar. Paciencia.

P.B.: Ojalá, porque me cae muy bien Tamara. Una de las ilusiones de su vida es formar una pareja y tener hijos, como su madre, y hasta ahora parece que no había candidatos.

C.D.: No lo creo, pero si me equivoco, ¡que vivan los novios!

Paloma Cuevas por las calles de Madrid

J.M.: No es fácil porque quedó muy escocida. Creo que necesita tiempo para reflexionar y sentir añoranza.

P.B.: Ella ya ha firmado el divorcio, solo falta que lo haga Ponce. Paloma es una mujer joven y podrá rehacer su vida. Esperemos que lo haga pronto.

C.D.: Por supuesto, aunque tardará más y será más discreta que su marido, Enrique Ponce.

6. ¿Se consolidará la relación de Enrique Ponce y Ana Soria?

Ana Soria y Enrique Ponce, amor en alta mar

J.M.: Calculo que seguirán juntos, aunque no sé si de manera definitiva. Los dos necesitan estabilidad emocional y publicitaria. Es buena ocasión de demostrarlo. Adelante.

P.B.: Una vez firmado el divorcio, seguramente Ana Soria le pedirá a Ponce que se case con ella.

C.D.: Yo creo que ya está consolidada. Nadie se exhibe tanto y con tanta desenvoltura si no pensara que es sólido.

7. ¿Qué frena el divorcio de Cuevas y Ponce?

Paloma Cuevas

J.M.: Intereses materiales más que sentimentales, lo de otros muchos... Cuando hay que repartir cuesta más resolver y decidirse.

P.B.: Parece que era un tema económico y que hasta después de Reyes no habrá firma definitiva.

C.D.: Los muchos flecos que tejieron durante su matrimonio. Pasado el sofoco inicial, es la hora de la mente fría y los abogados.

8. ¿Se separarán Eva González y Cayetano Rivera por culpa de Karelys?

Eva González y Cayetano Rivera

J. M.: No lo creo. Están muy identificados, lo suyo tiene tiempo y nada une más que los buenos recuerdos.

P.B.: Para nada. Karelys o se monta otra historia o se desvanece en el tiempo.

C.D.: No lo pienso así. Se pueden separar por otros motivos, pero por Karelys, no.

9. ¿Era quizá un montaje la relación de Marta López y Efrén Reyero?

J.M: Sin duda, y el tiempo lo demostró. Nos tomaron el pelo.

P.B.: Por parte de Efrén está clarísimo que sí. O se lía con otra chica con tirón como Marta López o no tiene nada que hacer.

C.D.: No les conozco.

10. ¿Se casarán Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo o antes aumentarán la familia?

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez

J. M.: Opino que mantendrán la situación actual porque les funciona y promociona. No darán el paso, al menos de momento.

P. B.: Esta boda sí que sería posible y no me extrañaría que aumentaran la familia. Georgina es una mujer que ha traído tranquilidad a la familia.

C.D.: Seguro que amplían la familia, Giorgina es muy joven y solo ha tenido una hija biológica. Ellos ya están comprometidos y unidos. La celebración festiva ha sido imposible con la pandemia, pero llegará y será soñada y excesiva, como corresponde.

11. ¿Qué personaje de 2020 se quemará en 2021?

J.M.: Todos ya están requemados. No hay dónde agarrarse ni ninguno sobresale. Haría una Falla con todos que empequeñecería a las valencianas. Sería una cremá beneficiosa.

P.B.: Sin duda alguna a personajes oportunistas como Karelys y Efrén Reyero.

C.D.: Karelys.

12. ¿Harán las paces los Alba con Cayetano Martínez de Irujo?

El Duque de Alba , Carlos Fitz James y Cayetano Martínez de Irujo durante el funeral anual por la Duquesa de Alba, Cayetana Fitz James en Sevilla. 20/11/2016

J.M.: Será difícil porque les publicita y mantiene actuales la mala relación. Pienso que seguirán manteniendo ese rifirrafe del que tanto partido obtiene, especialmente él.

P.B.: Desde hace tiempo Cayetano tiene más relación con su hermano mayor, hasta el punto de que está invitado al próximo bautizo de la nieta del duque de Alba.

C.D.: Lo dudo. Firmarán un armisticio provisional, pero el daño es para siempre.

13. ¿Seguirán juntos Ortega Cano y Ana María Aldón?

Ana Maria Aldon,Jose Ortega Cano llegando alos juzgados en Madrid 15/09/2020

J. M.: Lo que parece seguro es que procurarán sostener el ten con ten actual tan ventajoso de cara a la galería. Son listísimos.

P. B.: Lo pondría en duda. Ortega Cano seguro que no querría separarse, pero Aldón ha encontrado su sitio en televisión y le gusta la independencia.

C.D.: No lo creo. ¿Por qué?

14. ¿Quién ha sido el personaje del «cuore» del año?

J.M.: Todos y ninguno en especial, no podría elegir.

P.B: Paloma Cuevas y Enrique Ponce. Su separación fue inesperada por ser siempre la pareja perfecta.

C.D.: Enrique Ponce y Paloma cuevas y, si me lo permiten, el Rey Juan Carlos I.

15. ¿Y, a nivel internacional?

J.M.: El mismo caso, tal para cual.

P. B: Harry y Meghan Markle.

C.D.: Donald Trump.

16. ¿Se divorciarán Donald y Melania Trump ahora que ha perdido la presidencia de Estados Unidos?

Washington (United States), 23/12/2020.- US President Donald J. Trump and First lady Melania Trump (R) depart the White House, in Washington, DC, USA, 23 December 2020, headed out to Mar-a-Lago in Palm Beach, Florida. (Estados Unidos) EFE/EPA/Chris Kleponis / POOL

J.M.: Continuarán mareando la perdiz y su guerrilla, tan efectiva de cara a los medios. Tardarán en dar el paso definitivo que rompa su rentable entendimiento. Saben montárselo. Son listísimos.

P. B.: Yo creo que sí, porque las caras de ella cuando estaban juntos eran de juzgado de guardia.

C.D.: No, no es necesario.

17. ¿Conocerá María Teresa Campos a un nuevo amor?

ENTREVISTA DE MARTA ROBLES A MARÍA TERESA CAMPOS.

J.M.: Recemos para que eso no ocurra. Me parece imposible porque acabó quemada, dolida y amargada tras el reprobable fiasco de Bigote, una faena que lo retrató. No me parece posible pero ya se sabe que Cupido es inesperado. Ojalá, me alegraría por ella tan enamorada del amor.

P.B.: Ojalá, pero le deseo más una estabilidad económica y salud.

C.D.: Ojalá. Un amor rejuvenece mucho y a ella le gusta estar rejuvenecida.

18.¿Se reconciliará Rocío Carrasco con sus hijos?

Rocío Carrasco, durante la rueda de prensa de "Que no daría yo por se Rocío Jurado" en Madrid.

J.M.: Improbable. No hay vuelta atrás por mucho que cedan unos y otros. Lo roto puede zurcirse, pero no ocultarse ni olvidarse. Deja cicatriz.

P. B.: Es imposible mientras para Antonio David este sea un recurso para salir en los programas de televisión.

C.D.: Es difícil a corto plazo, pero en un futuro es probable.

19. ¿Volverá al teatro Ana Obregón?

Ana Obregon en el photocall de la presentación de RTVE: Viva la Navidad. 18 de diciembre 2020.

J.M.: Al teatro, a la revista –si todavía existiera, ay–, a la tele y a lo que le echen. Está dispuesta a todo. Es incansable y se cree veinteañera. Peor para nosotros, pero de algo tienen que alimentar su ego y su bolsillo.

P.B.: Ojalá, lo espero y lo deseo. Ha sido un año trágico y el hecho de que dé las Campanadas es un ejemplo de que quiere empezar a vivir de nuevo.

C.D.: Poco a poco, volverá.

20. ¿Qué noticia del corazón le gustaría dar en 2021?

J.M.: Que todos nosotros somos felices.

P.B.: Anunciar la boda de Tamara Falcó o, quién sabe, la de su madre.

C.D.: Que Tita Thyssen tiene novio, galán, apuesto y millonario generoso, y que el Rey Juan Carlos I ha decidido donar una fortuna al Banco de Alimentos.