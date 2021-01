A una maestra de ceremonias como Ana Obregón nadie le puede dar clases de presencia delante de las cámaras. Y eso lo pudimos ver perfectamente ayer. No había vestido de Cristina Pedroche que pudiera eclipsar la elegante presencia de Ana y todo lo que aquello conllevaba.

GRAF4012. MADRID, 01/01/2021.- La presentadora española Cristina Pedroche posa con el atuendo con el que presentó la retransmisión de Nochevieja desde la Puerta del Sol ayer, jueves. Tras Nocheviejas sorprendiendo con diseños rompedores, Pedroche ha recibido al 2021 con un vestido "mascarilla" y abrigo "edredón", creaciones de Nacho Aguayo para la firma "Pedro del Hierro", un homenaje a la gente que ha permanecido en casa, mientras que Ana Obregón ha lucido un modelo "angelical" y Anne Igartiburu ha vuelto a apostar por el rojo. EFE/ - / Pedro del Hierro / -SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA-

Para su vuelta por todo lo alto a la pequeña pantalla, la Obregón optó por un diseño del creador castellanomanchego Alejandro de Miguel donde destacaba un elegante drapeado que partía del hombro y bajaba hasta las caderas de la presentadora para abrazarla en un año donde esos gestos han estado prohibidos. Un broche de estrellas de cristal era el único adorno del vestido, si no tenemos en cuenta las impresionantes mangas abullonadas que destacaban todavía más sus clavículas, donde un escote barco nos dejaba ver la gargantilla que para la ocasión le había cedido la marca Rabat. Porque otra cosa no, pero todas las presentadoras en todas las cadenas dejaron bien claro quienes las vestían. Anne Igartiburu también lo dijo, pero no hacía falta: Lorenzo Caprile no falló a la cita y el espectacular vestido rojo, como todos los años, le hizo muy buen papel, aunque la noche era de Ana. Un dato curioso: las últimas Campanadas de Obregón fueron las de 2005, las primeras de Anne, las de 2006. Y ahora se reunían ambas. Si aquello no era histórico, a mí que me lo expliquen.

Poco podía hacer Antena 3 para competir esta vez con TVE. Y al parecer las esperanzas eran tan pocas que el vestido lo desvelaron con los cuartos. Emitían vídeos y vídeos, las manecillas del reloj se acercaban a las 12 y allí ni había vestido, ni reloj, ni Puerta del Sol. Vamos, que se le engancha un alfiler a Cristina Pedroche y el vestido lo enseña ya en 2021. El edredón que escondía su vestido recordaba en esta ocasión a la colección de Viktor & Rolf de alta costura de 2018. Ya saben, Pedroche siempre hace un guiño a la moda: en las de 2018 con su corsé de estrellas inspirado por una pieza icónica de John Galliano, en las de 2019 se acordó del emblemático y floral vestido de novia de Yves Saint Laurent que lució Laetitia Casta en 1999 y el año pasado incluso se atrevió a homenajear la colaboración de Saint Laurent con la artista gala Claude Lalanne en 1969. Este tocaba a una de las creaciones más inolvidables de la pareja de diseñadores holandeses, por eso de que nos hemos pasado el año en casa. Debajo del edredón lucía un mínimo vestido de Pedro del Hierro que pretendía ser un homenaje a la mascarilla, según dijo la presentadora. Escaso de tela, lo cierto es que la creación de Nacho Aguayo, director creativo de la línea femenina de la firma madrileña, llamaba la atención por lo delicado del modelo. Y sí, ella estaba guapa, las cosas como son. El pelo lo tenía recogido en un tocado de Olivier Bernoux confeccionado con 2021 cristales. Pedroche brilló, pero esta noche todos sabíamos que la estrella era Obregón.

Mediaset que va por libre se trasladó a Canarias. Y sí, Sandra Barneda también iba espectacular con un vestido de Juanjo Oliva, pero la acción estaba en la Puerta del Sol y el partido ya estaba bastante reñido esa noche entre Obregón, Igartiburu y Pedroche como para admitir a otra contrincante. Lo intentó eso sí Cristina Pardo colándose en la retransmisión de Antena 3 con un elegante esmoquin, pero no jugaba en la misma liga, y eso que Pedroche todavía llevaba el edredón puesto.