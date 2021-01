Anabel, la sobrina de Isabel Gemio, carga contra la periodista: “Mi familia le tiene miedo”

“Sábado Deluxe” ha invitado a Anabel, la sobrina de Isabel Gemio, tras la polémica generada por la entrevista de la periodista a María Teresa Campos.

No es la primera vez que Anabel Gemio visita el plató de Telecinco para hablar, y casi nunca bien, de su tía. En 2010, la sobrina de Isabel Gemio aseguró haberse sentido una “esclava” de su tía, algo que volvió a recordar ayer a Jorge Javier Vázquez cuando hablaba de sus veranos en Ibiza. “Solo me quería para atender a los niños, llevarlos a la playa, a la feria, ir a la compra. Yo no iba allí de vacaciones”.

“Te hace sentir un cero a la izquierda”, ha llegado afirmar Anabel al tiempo que definía a su tía como una mujer “déspota con sus trabajadores y una amargada. Siempre está enfadada con el mundo. Es su estado natural. No queríamos verla”.

Con respecto a la entrevista a María Teresa Campos, Anabel ha asegurado que a su tía “se le ha ido de las manos. Podría haber parado la entrevista”.

Según Anabel, “mi tía le tiene envidia a María Teresa Campos, por eso hizo lo que hizo. Mi tía tiene que estar pasándolo muy mal por no tener un programa de televisión o de radio”.

El padre de Anabel, hermano de Isabel Gemio, ha decidido en un momento de la entrevista intervenir en directo para “pedir perdón a mi hermana por el daño que está haciendo Anabel”. El hermano de Isabel Gemio ha criticado a su hija por cobrar dinero por atacar a su tía después de haber vivido “en su casa a cuerpo de rey”. “Estuvo en terapia para sacarla de una muerte segura. En esos años le arreglaron la boca tras su enfermedad y le pagaron toda la ayuda por la enfermedad mental que tuvo” . Ayuda que Anabel ha negado.