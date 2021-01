‘La Isla de las Tentaciones’: Sandra rompe con Tom Brusse tras su encuentro con Melyssa

Esta noche comenzaba el esperadísimo primer debate de ‘La Isla de las Tentaciones’ con Sandra Barneda como conductora. ¿Qué ha pasado con Carlos Sobera? Según Mediaset, el programa “necesita que el presentador no solo sea un presentador, sino que lo viva con toda intensidad y esté metido en el programa”, y al parecer Sobera, que ya presentó “El Debate” la edición anterior, podría no haber cumplido las expectativas... Quién sabe.

¿Lo más esperado de este debate? El reencuentro entre los ex concursantes, y también ex pareja, Melyssa y Tom Brusse. Sí, los que protagonizaron uno de los momentos más surrealistas de la edición pasada, que incluso llegó a viralizarse en TikTok gracias a la ya famosa frase: “Yo a ti te tenía que decir en tu cara que eres un desgraciado”.

Pero, mientras se generaba el “hype” de la noche, para hacer boca, veíamos unas imágenes exclusivas de los concursantes actuales. Nada más y nada menos que casi 60 minutazos de contenido de esta tercera edición (de los cuales podríamos decir que cuarenta fueron de publicidad de la app para ligar ‘Tinder’) comentados, eso sí, por familiares y amigos; así como por el “comité de expertos” en la materia: Fany, Suso, Kiko Matamoros, Alba Carrillo, Nagore Robles y Terelu, entre otros.

INÉDITO | Las parejas se despiden y pasan su primera noche con los solteros y solteras #TentacionesDBT1 https://t.co/aRYuaXgbVm pic.twitter.com/6kmsEWurN7 — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) January 25, 2021

Estos exclusivos vídeos correspondían a la primera noche de fiesta en ambas casas. No se conocen prácticamente de nada, pero oiga, ya desde este primer momento “se le ve el plumero” a más de uno y una. Véase Manuel, que despotrica de su novia Lucía con las tentadoras; Lola y el italiano Simone, que no da puntada sin hilo, o Marina, de la que días antes ya se filtraron imágenes explícitas en redes sociales con el tentador ‘Lobo’. Tan explícitas que ellos mismos anunciaron que emprenderían acciones legales contra aquellos que las difundiesen, como es lógico.

El esperadísimo reencuentro entre Tom y Melyssa

Tras hora y media de debate, apareció Melyssa para confesar públicamente que ya no está enamorada de su ex, Tom. Hombre, después de serle infiel públicamente y sin ningún tipo de remordimiento... ¡solo faltaba! Pero confesó que, aunque ha pasado página y le ha perdonado, “un resquemor hay”. Y cuando entró Tom en plató, la tensión se podía cortar con un cuchillo... Hasta que llegó el momento que toda España esperaba, la disculpa pública por parte del francés: “Te quería pedir perdón por todo el daño que te hice porque no te lo merecías”.

El reencuentro de Tom Brusse y Melyssa

Aunque Brusse no se arrepiente de haber sido infiel y su “perdón” sonó más forzado de lo que esperábamos. Incluso llegó a decir que lleva a Melyssa en su corazón. Y es que el ex concursante domina a la perfección el lenguaje televisivo y, por supuesto, lucha por ganarse el cariño del público que perdió hace meses. Creíamos que esta era la sorpresa de la noche, pero no, “El Debate” guardaba un as bajo la manga que rompió cualquier expectativa de los fans de “las tentaciones” que mirábamos atónitos el televisor: Sandra Pica, la actual pareja del francés, entraba en directo para aclarar su relación.

“Estoy cansada de ese tema, para mi es el pasado. Que cada uno haga su vida. Estoy esperando a que llegue (a casa) para largarme a mi casa. Se acabó”, así de lapidaría la catalana ponía punto y final con Brusse. Mientras el francés trataba de explicarse, Pica lo tenía muy claro: “Te he pedido respeto y no lo has tenido” (en referencia a la actitud de Tom con Melyssa en plató).

Sandra Pica rompe en directo con Tom Brusse

Una supuesta ruptura que bien podría estar pactada entre ambos porque la reacción desmedida de Sandra y la actitud impasible de Tom, nos dejó con “cara de póker”. “Siento que para él no soy una persona importante en su vida”, decía la ex tentadora.