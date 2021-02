Dakota, el pequeño Nicolás y Omar Montes, juntos en clase de recuperación

Los fans de ‘El Internado: Las cumbres’ han alucinado cuando han descubierto que hay nuevos alumnos en el centro. Dakota de ‘Hermano Mayor’, Saray de ‘Masterchef 8′, Omar Montes y el mismísimo Francisco Nicolás, “el pequeño Nicolás”, han acudido juntos a la “clase de recuperación” que imparte el ex waterpolista Pedro García Aguado. Unos estudiantes algo conflictivos que se han colado en redes sociales para promocionar la exitosa serie de Amazon Prime Video, que se estrenó el pasado 19 de febrero.

Pero que no cunda el pánico, tan solo se trata de un spot. Los rostros conocidos que protagonizan este reparto de alumnos problemáticos se han prestado a grabar un anuncio cargado de guiños y con un toque de humor fresco que ha sorprendido a los seguidores de la serie, que han aplaudido esta original idea. “Sé de buena tinta el tipo de jóvenes que sois. Y lo sé porque yo también era como vosotros”, comienza diciendo Pedro Aguado, que interpreta al profesor de la clase de recuperación.

Dakota Tárraga lanza una de sus polémicas y ya famosas frases: “¡Fantasma de mierda! ¿Tú a mi de qué me conoces?”. Es entonces cuando aparece en escena Saray, la concursante más criticada de la octava edición del reality culinario de TVE y le ofrece su plato “estrella” al profesor, un “regalito de bienvenida”.

Pero la verdadera sorpresa de este spot viene cuando aparece Omar Montes que, haciendo un guiño a la muñeca que robó a Isabel Pantoja y regaló posteriormente a David Broncano en ‘La Resistencia’, le ofrece otra a Aguado: “Profe, profe... Yo también te he traído un regalinchi. Pero esta vez no la he robado de Cantora. Que me estoy reformando”. En ese momento suena el teléfono de otro de los alumnos estelares: el pequeño Nicolás. “Lo siento, tengo que cogerlo. Me están llamando los de arriba”.

Una obra maestra publicitaria que culmina con otra de las frases más recordadas de Dakota en ‘Hermano Mayor’: “De la cárcel se sale, del Internado Las Cumbres no”.