Omar Montes regala a Broncano una muñeca que robó en Cantora: “No me juzgues, no sabes mis circunstancias”

Omar Montes visitó ayer “La Resistencia” para hacer un repaso de su carrera musical y también para recordar anécdotas de su paso por programas como “Planeta Calleja” o “Supervivientes”. .

Además, Montes habló de su relación con Isa Pantoja, de cómo vivió su primer día en Cantora y hasta confesó haber “robado” una muñeca que acabó regalando a Broncano. “Fuimos novios durante un año pero yo me llevaba mejor con la madre”, dijo refiriéndose a la buena relación que mantuvieron en la isla.

Además contó cómo le sorprendió Cantora. “La primera vez que fui a Cantora, en Sevilla, vi tantos lujos que no estaba acostumbrado. Cortinas muy bonitas, muebles sin rayar, sillas buenas... Lo primero que pillé me lo quedé de recuerdo”, confesó ante un Broncano atónito. “¿Tú vas a un hotel y no te llevas un albornoz? No me juzgues no sabes mis circunstancias. Lo vi como de recuerdo, como cuando vas a un bar y te llevas un tenedor”, se justificó..

Omar Montes, Isabel Pantoja y Kiko Rivera juntos en el día de Navidad

Y redondeó la anécdota: “Cogí una muñeca y me la llevé. Y te la he traído”, dijo sacándola de una bolsa y entregándosela a Broncano: “Tiene el espíritu de Anabel, y no me refiero a la prima de Paquirrín, ten cuidado por las noches. Le falta un brazo. Igual tiene 50 o 100 años y vale un dineral luego”.

“Más vale prevenir que pájaro en mano”, “me estás prejuzgando” y “yo venía tonto de serie” fueron algunas de las frases que más risas provocaron entre el público.

“Tengo menos dinero que Messi y más que Jesé”, dijo a la famosa pregunta de Broncano sobre cuánto dinero tiene en el banco. Y, en cuanto a las relaciones sexuales, explicó que no les da mucha importancia: “Más que follar por las noches, cuando estoy aburrido, me pongo un audiolibro”, confesó.