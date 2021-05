Alejandro Sanz consuela a Blas Cantó tras su fracaso eurovisivo

El detalle de Alejandro Sanz de llamar a Blas Cantó nada más conocerse que había quedado antepenúltimo en el Festival de Eurovisión es digno de admiración. El representante español en el certamen no se esperaba una llamada de tal calibre, y menos que Alejandro fuera tan cariñoso con él.

Blas Cantó, en su actuación represenando a España en Eurovisión. (AP Photo/Peter Dejong)

Sanz le dijo que su actuación fue magnífica y que no se merecía haber quedado en el puesto 24, algo que pensamos todos los que le vimos cantar en la noche del sábado. Cantó, no obstante, a su llegada a Madrid demostró su generosidad y humildad, afirmando que la experiencia había sido maravillosa y que no tiene en cuenta el espectáculo montado por los miembros de un programa de la televisión noruega, cuando se dedicaron a reírse de él y a descalificarle antes de que se celebrara el festival. Como luego llegó el perdón, con ello se queda.

Además de Sanz, a Cantó también le telefonearon esa noche otros artistas españoles como Raphael. Desde luego, no le faltaron las felicitaciones y las frases de cariño en unos momentos tan duros como injustos.