El infierno de Isabel Rábago, amenazada de muerte: “Cambió mi vida”

Han sido meses muy duros para Isabel Rábago, pero parece que su pesadilla por fin ha terminado. Hace tiempo que la colaboradora de ‘Viva la vida’ confesó que un individuo la estaba acosando a través de las redes sociales por negarse a publicar una presunta demanda (que resultó ser falsa) que él habría interpuesto contra José Antonio Avilés. El instinto periodístico de la tertuliana estaba en lo cierto y decidió no dar voz a esta persona, y fue entonces cuando comenzó su infierno. “Te voy a machacar la cabeza” o “Voy a ir a Mediaset y te vas a acordar de mí toda la puta vida” son algunas de las amenazas a las que se tuvo que enfrentar. Los insultos y los ataques se sucedían día tras día, hasta que la gallega decidió poner cartas en el asusto y recurrir a la Justicia para intentar solventar tan desagradable situación.

En ‘Viva la vida’, Isabel Rábago celebró que había ganado la demanda contra su acosador particular, una victoria que le hace ver la luz al final del túnel tras estos meses tan complicados en los que el terror se apoderó de ella. “A raíz de estas amenazas cambia mi vida, tienes miedo. Yo denuncié a una persona que creo que tenía que ser denunciada”, explicó la periodista. Por lo visto, el individuo que la tomó con ella a través de las redes sociales tenía antecedentes penales “por cosas muy serias y graves”, un expediente que hizo que la tertuliana de ‘Ya es mediodía’ se sintiera todavía más atemorizada: “Este personaje estaba en prisión desde hace varios meses. Me puse ahí más nerviosa que si hubiera estado fuera. Si la gente supiera por lo que ha estado en prisión antes y por lo que está ahora, me entendería un poco más”.

Isabel Rábago en el plató de 'Viva la vida'

Aunque ha salido victoriosa de su batalla judicial, Isabel Rábago confesó que no fue un proceso nada fácil para ella. “Verle me puso nerviosa, le tuve que ver porque desde el centro penitenciario mandó una carta y dijo que quería salir para estar presente en la sala. Se lo denegaron, pero a pesar de todo estuvo. Solicité que él no tuviera ninguna imagen de mí en la sala, quería que el juez me escuchara. Le tuve que escuchar y no fue agradable. Él lo admitió todo desde el momento que fue detenido por la Guardia Civil. Pero hay una frase que me revolvió. Dijo que no me iba a hacer nada porque no sabía dónde vivía. Si lo hubiera sabido, ¿qué hubiera pasado?”, se preguntó en ‘Viva la vida’.

“La Justicia funciona”

A pesar de lo mal que lo ha pasado a lo largo del proceso legal, Isabel Rábago lanzó un llamamiento a todas las personas que están siendo acosadas a través de las redes sociales para que pusieran el asunto en manos de la Justicia, y recordó que “todo lo que es ilegal en la vida real, también lo es en estas plataformas”. Las amenazas, los insultos y los ataques no se permiten en ningún contexto. “Cuesta trabajo, te tienes que asesorar. Hay que denunciar porque nunca sabes quién está detrás de las amenazas. No dejéis pasar absolutamente nada. La justicia funciona, pero tienes que ir a la Guardia Civil y enfrentarte a un juicio penal que no es agradable”, señaló la colaboradora.