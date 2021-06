Jean-Claude Van Damme se instalará en Ibiza tras sus problemas con el fisco estadounidense

Fue durante muchos años el más “duro”, el rey de las artes marciales en el panorama cinematográfico, pero a sus sesenta años de edad poco queda en Jean-Claude Van Damme de aquel actor que contaba sus películas como grandes éxitos. El intérprete de origen belga ha superado su adición a las drogas y mantiene un contencioso con el Fisco estadounidense del que no sabe como salir. Y es que hace años que él mismo confesó ´sus problemas con la cocaína, llegando a gastarse casi 9.000 euros diarios: “Lo hice por lujuria, por sexo, para seguir adelante. Dejé de entrenar, perdí peso, perdí mis músculos. Destruí el cuerpo que había creado”, señalaba.

Jean-Claude Van Damme

Además, no pudo hacer frente a los gastos de la mansión que tenía en propiedad en Mónaco debido a sus grandes caprichos y las numerosas facturas que tuvo que pagar. Su mujer acabó denunciándole por golpearle en unos implantes. Ahí comenzó un amargo divorcio que hizo historia, ya que la indeminización mensual que el actor debía pagarle a su ya exmujer era de 100.000 euros mensuales.

Por estos y muchos otros motivos, y según revela a La Razón un amigo español de Jean, “quiere instalarse definitivamente en nuestro país. Tiene casa en las Baleares y su intención es trabajar en Europa, con las islas como centro de operaciones. Es un enamorado de España y de la isla pitiusa, y viene todos los años a disfrutar de su enorme apartamento en compañía de alguno de sus hijos. Tiene tres de dos mujeres diferentes, Blanca Bree, Nicholas y Kristopher.”

Jean-Claude Van Damme y su familia en una imagen de archivo

En este 2021 su trayectoria profesional ha cobrado una especial relevancia desde que intervino en la película “The last mercenary” También ha puesto voz a uno de los personajes del conocido film de dibujos animados, “Minions: the rise of Gru”. Pese a sus logros como intérprete, él siempre ha asegurado que se le conoce más por el nombre que por su trayectoria profesional.