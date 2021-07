Carlota Corredera destroza a Olga Moreno con un hiriente mensaje

Egos TV

Carlota Corredera cumplía 47 años este miércoles. La gallega no acudió a trabajar para festejar su aniversario, pero sí lo ha hecho durante la tarde de este jueves, manifestándose públicamente de lo más agradecida por todas las felicitaciones y el cariño recibido por parte de sus seres queridos. Pero la emoción parece que le ha durado poco a la presentadora desde el momento en el que el nombre de Olga Moreno se ha puesto sobre la mesa.

A raíz de las últimas declaraciones de la mujer de Antonio David, en las que esta expresaba emocionada que los niños, Rocío y David Flores, no habían sido criados con odio ni rencor, Corredera ha sido clara y tajante con lo que piensa: Lo que nos contó Olga de que cómo Rocío no quiso ver a su hijo contra la versión de que Olga apartó la cara del niño para que no viese a su madre. No dudo que quiera a los niños pero por lo que sabemos hasta ahora sí que creo que Olga ha sido colaboradora necesaria en el parte del dolor de Rocío”. Unas palabras que no han pasado desapercibidas para los colaboradores presentes en plató y tampoco en redes sociales, donde muchos han criticado que lo que hace Carlota Corredera es ser “feminista selectiva”.

Carlota Corredera , es colaboradora necesaria en el daño que se le ha echo a …Rocio flores , su hermano , Olga , A.David y si sigo no termino. Por cierto ,a ver si esa señora ,acepta la libertad de expresión y respeta a toda persona ,que no está de acuerdo con sus ideas 💙💙💙 — Vero 🇮🇨🤍💙💛 (@Veronic31492264) July 22, 2021

Sin un ápice de arrepentimiento tras su dura afirmación, la gallega ha continuado diciendo que “es verdad que me he intentado mantener al margen porque no soy objetiva. Es público que me he posicionado al lado de Rocío. No porque sea la presentadora, sino porque creo realmente en Rocío Carrasco”. Respecto a la final de ‘Supervivientes 2021′, que tendrá lugar en la noche de este viernes, Carlota también ha querido manifestar su opinión: “Creo que si Olga está en la final es porque el público así lo ha decidido y eso es incontestable, pero cuando Olga se va a ‘Supervivientes’ ya se había emitido el episodio cero de Rocío y cuenta lo más fuerte de la relación con sus hijos. Y eso Olga sí que lo sabe. Sabe en qué términos habló de cómo le dolían la relación con sus hijos”, concluye Corredera.