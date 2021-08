Canales medita sobre su futuro fuera de ‘Sálvame’ y lejos de Carlota Corredera

Famosos

Tras la polémica

Desde que Carlota Corredera anunciase públicamente el pasado jueves que ‘Sálvame’ había decidido no renovarle el contrato y, por consiguiente, dejar de contar con sus servicios, Antonio Canales se ha visto situado en la picota pública, y no lo lleva nada mal. Su marcha del programa de Telecinco ha supuesto para él una liberación, o por lo menos así se encarga de confirmarlo en sus redes sociales, donde ha lanzado varios mensajes contra el programa y la presentadora gallega en estos últimos días.

Antonio Canales y Carlota Corredera

EL bailaor ha disfrutado de un fin de semana en El Palmar de Cádiz junto a algunos de sus compañeros y amigos de ‘Supervivientes’, entre los que se encuentra Olga Moreno. Ambos han demostrado que se entienden a la perfección y en el caso del andaluz ya ha dejado claro del lado en el que está. Mientras parecía que desconectaba de todo lo sucedido en el plató de ‘Sálvame’ tras este lanzar varios ataques hacia el formato, el protagonista compartió varias imágenes en su cuenta de Instagram burlándose de Carlota Corredera y del programa.

“Flotando sin gravedad en Jerez… Esta mañana han visto a Carlota Corredera en la cola del INEM sellando!!! … Dice la verdad !! Jajajaja”, escribió junto a la fotografía. Un mensaje que ha sido aplaudido y criticado a partes iguales. Muchos admiran su sinceridad y el hecho de que sus comentarios no tengan filtro ninguno, y otros aseguran que “es un reventado” y que no ha superado que ‘Sálvame’ decidiese públicamente no contar más con él en su plantilla de colaboradores.

Ahora, tan solo seis días después de quedarse sin trabajo en televisión y de que la productora de ‘El Programa de Ana Rosa’ no haya confirmado su fichaje, como él sí hizo, parece que su futuro estará destinado por completo al mundo de las tablas, de donde muchos dicen nunca debió salir. Lo suyo son los escenarios, el arte y el baile, y ahí seguirá hasta que le salga un nuevo reto profesional.