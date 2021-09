Ana Rodríguez, exmujer de José Bono, reaparece públicamente y lo hace ‘a todo gas’

Famosos

Regreso

Ana Rodríguez Mosquera ha vuelto a la vida pública tras casi dos meses desaparecida de las redes sociales. A sus 63 años, la exmujer del que fuese presidente de Casilla-La Mancha, José Bono, ha vuelto a la rutina a sus proyectos profesionales tras unos intensos meses de verano, pero ha hecho un alto en su faceta empresarial para disfrutar de una jornada junto a dos de sus hijos, José y Sofía Bono.

Así lo demuestra la siguiente imagen que la propia Sofía ha compartido en sus historias de Instagram. Ana se deja llevar por la destreza de su hijo con la moto, mientras disfrutan de una breve vuelta en un entorno rural.

José Bono y su madre, Ana Rodríguez, durante una jornada de ocio FOTO: Instagram

Ana siente adoración por sus cuatro hijos, Amelia, Ana, José Jr. y Sofía, a los que cuida y por los que se deja cuidar. Su ruptura con José Bono marcó un antes y después en su vida: “Divorciarse no es fracasar, no significa que la vida se acabe, no es el final, pero tampoco es un viaje maravilloso. El divorcio es un camino terrible en el que todos salen perdiendo de una forma o de otra. Pero siempre lleva un orden y cumple una serie de pautas, prácticamente idénticas en todos los casos, y no me refiero a las judiciales, sino a aquellas relacionadas con los comportamientos que mujeres y hombres desarrollan antes, durante y después del proceso. Conocer estas pautas que se repiten miméticamente nos dará la ventaja de ir a la contienda con cierta preparación y mayor tranquilidad ¡Las que lo hemos vivido lo sabemos bien! Las experiencias vividas nos facilitan la entrada en el club de las perfectas divorciadas, cuyas normas nos guían para que el final de un matrimonio no se convierta en un infierno”, deslizó la protagonista el pasado año.

Ana Rodríguez y José Bono FOTO: Gtres

Ana Rodríguez publicó su primer libro en el año 2015, ‘El club de las perfectas divorciadas’, en el que explica como a raíz de su divorcio experimentó una segunda juventud. Y es que a pesar de que toda separación es complicada, el exmatrimonio ha conseguido mantener una relación excelente a lo largo de estos años tras más de tres décadas de amor.