El pastizal que se llevará Hacienda de los 466.000 euros que ha ganado Sofía en ‘Pasapalabra’

Más de 2,5 millones de espectadores estuvieron pendientes este lunes de Sofía Álvarez. La psiquiatra residente en Bilbao se hizo con el ansiado bote de ‘Pasapalabra’, cuya cifra ascendía nada más y nada menos que a 466.000 euros.

En un duelo de lo más igualado con su compañero Marco Antonio, finalmente la letra H y el apellido del compositor autor de la banda sonora de la película ‘El hombre que vendió su alma’, cuya respuesta fue ‘Herrmann’ le otorgaron el premio. La protagonista no pudo contener la emoción con las llamadas de sus hijos y su posterior balance de los casi tres meses que ha estado en el programa de Antena 3. Al igual que Roberto Leal, cuyas reacciones cuando uno de sus concursantes gana el bote ya son todo un clásico de este exitoso formato.

Sofía Álvarez y Marco Antonio en un duelo de lo más igualado FOTO: Atresmedia

Nacida en Leioia, municipio bilbaino, Sofía Álvarez ejerce como psiquiatra en el hospital de Basurto, donde la nombraron presidenta de la Sociedad Vasco Navarra de Psiquiatría. Curiosa y apasionada del mundo de las palabras desde que tiene uso de razón, ha confesado en varias ocasiones que se ha estado preparando mucho para este concurso, de la mano del clásico diccionario de María Moliner.

Además de ser una trabajadora nata, es madre de dos hijos de 28 y 24 año, a los que adora por encima de todo. Así se pudo demostrar en la noche de este martes cuando los tres compartieron la victoria de la vasca a través de una emotiva vídeollamada.

Pero no todo son alegrías, al menos no como a Sofía le gustaría. De los 466.000 del premio, no es nada nuevo afirmar que Hacienda se quedará con casi la mitad de ese dinero. Cada comunidad autónoma es un mundo, y en el vaso de Vizcaya, el IRPF indica que la vasca deberá abonar el 49% de esos 466.000 a la Agencia Tributaria, lo que hace un total de 213.000 euros de impuestos, por lo que se quedaría con 253.000 euros limpios de los que podrá disfrutar.