El planazo más íntimo de Rocío Flores con Olga Moreno que la alejará (aún más) de Rocío Carrasco

Olga Moreno cumplía el pasado domingo 46 años rodeada de su familia y seres queridos en Málaga. Un día que fue de lo más especial para ella y en el que recibió grandes regalos en forma de palabras. Rocío Flores quiso dar un paso al frente y felicitarla públicamente de la forma más tierna. “Muchas felicidades a uno de mis pilares, gracias por estar siempre, te quiero con locura Oa”, escribió junto a una imagen de ambas en actitud cómplice. Una fotografía que confirma, una vez más, que el vínculo existente entre ambas es fuerte como el acero.

A pocos días (ocho exactamente) de que la hija mayor de Antonio David cumpla 25 años, Ro ha acudido a uno de sus centros de belleza favoritos en compañía de Olga. Un homenaje del que han disfrutado a lo grande, y que ha resultado perfecto para celebrar sus respectivos aniversarios.

Rocío Flores y Olga Moreno pasan una tarde de chicas en un centro de belleza FOTO: Instagram

Con una bata rosa y a punto de recibir un masaje de lo más relajante y necesario en estos tiempos que corren, las protagonistas se han mostrado de lo más felices y unidas en una tarde que ninguna de ellas olvidará. Así lo han compartido ambas en sus respectivas cuentas de Instagram.

“Siempre será mi tratamiento favorito de ‘Marga Urban Spá'. La exfoliación que te hacen y la envoltura de chocolate son mis favoritas”, ha escrito junto a la siguiente imagen.

Rocío Flores y su nuevo tratamiento de belleza FOTO: Instagram

Una realidad que, aunque no es incompatible, no favorece nada a Rocío Carrasco y a un futuro acercamiento con su hija mayor, quien ya pidió en varias ocasiones que “su madre le cogiese el teléfono” para hablar tranquilamente. Un llamamiento que no ha tenido respuesta por parte de su progenitora, quien se encuentra a la espera de que Telecinco decida cómo y cuando emitir la segunda parte de su documental, ‘En el nombre de Rocío.