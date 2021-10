Rocío Flores, criticada por lo que ha hecho con el dinero de los fans de Olga Moreno

Gente

Olga Moreno se alzó vencedora de ‘Supervivientes’ contra todo pronóstico y con buena parte de la opinión pública en desacuerdo por las graves acusaciones que Rocío Carrasco vertió sobre ella y su exmarido Antonio David Flores en la serie documental. Con todo y con eso, la andaluza se hizo con la victoria y con el ansiado cheque de 200.000 euros, anteriormente adjudicado al cantante Omar Montes. Se trata de una buena cantidad de dinero que le ayudará a estabilizar la situación financiera de la familia, algo maltrecha desde que el ex guardia civil perdió su puesto de trabajo en ‘Sálvame’.

En parte, Olga Moreno debe su victoria a los miles de fans y seguidores que gastaron parte de su dinero en enviar mensajes para hacerla ganadora y librarla de la expulsión cuando estaba nominada. Desde hace años, es habitual que los familiares de los concursantes de reality shows habiliten líneas telefónicas de recarga de saldo para que sus admiradores abonen la cantidad que estimen oportuna y ayudar así a que ídolo gane el programa enviando mensajes de texto. En este caso, fueron muchos los que participaron, hasta el punto de que han sobrado fondos a los que la familia Flores ha querido dar una salida benéfica.

Tal y como la propia Rocío Flores ha declarado a través de sus redes sociales, el dinero sobrante de las líneas de recarga de Olga Moreno en ‘Supervivientes’ se ha destinado a colaborar con asociaciones que ayudan a los vecinos afectados por la erupción del volcán de La Palma y a la fundación Aladina, que trabaja por los niños que padecen cáncer. Además, la hija de Antonio David y Rocío Carrasco animó a sus más de 700.000 seguidores a participar con estas causas filantrópicas y aportar su tan necesario granito de arena.

Olga Moreno gana 'Supervivientes 2021' FOTO: Mediaset

Pero, como siempre suele ocurrir en la redes sociales, ni con esta buena obra se ha librado de las críticas. Por lo visto, Rocío Flores ha recibido varios mensajes anónimos que le reprochan haber anunciado a bombo y platino que haya colaborado con estas causas benéficas. “La gente que dona lo hace de corazón y no lo pone en redes sociales”, han llegado a decirle. La joven ha explicado que la razón por la que publicó el destino que se ha dado a estos fondos de las líneas de recarga de Olga Moreno no es otra que parte de ese dinero no era suyo, sino de “personas que yo no conozco y que se merece saber que ese dinero está siendo donado”. Nunca llueve a gusto de todos.