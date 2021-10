El abogado de Antonio David rompe su silencio y desvela si demandarán o no a Rocío Carrasco

Famosos

La reciente victoria de Antonio David contra Telecinco sigue dando de qué hablar. Es tan solo la primera de muchas batallas legales a las que el ex colaborador se enfrentará a partir de ahora. Así lo contó él mismo en ‘La Razón’ la pasada semana.

Pero detrás de una victoria siempre se esconde un gran equipo, y en este caso el nombre de Iván Hernández es el que más cabe destacar. Además del abogado del marido de Olga Moreno, ha sido su amigo y confidente desde que aquel 22 de marzo una Carlota Corredera decidida anunciase públicamente el que ha sido uno de los despidos más polémicos de la televisión.

El letrado ha concedido una entrevista para ‘Vergara en Compañía’, el programa de radio presentado por la conocida periodista Mónika Vergara en ‘Decisión Radio’. Allí ha hablado sobre cómo han vivido todo este proceso judicial, entre otras muchas cosas.

“Hemos hecho lo que teníamos que hacer. Esta demanda es una de las muchas que nos quedan después de todo lo que ha pasado”, comienza diciendo Hernández, quien asegura que en el momento que despidieron a Antonio David es justo cuando decide que tiene que acudir al juzgado de lo laboral para tomar las medidas pertinentes.

Antonio David Flores y su abogado Iván Hernández FOTO: Chema Clares GTRES

- Son sorprendentes algunos puntos de la resolución de la jueza en donde deja claro otro tema muy importante como que todas esas personas, entidades, compañías que han llamado “maltratador” a Antonio David sin que existiese una sentencia que así lo diga. ¿Vais a tomar medidas contra ellos?

- Obviamente vamos a iniciar acciones contra toda la gente que ha vertido desafortunadas afirmaciones, tanto en vía civil como en vía penal. Es el principio de muchas. Algunas ya se han interpuesto y otras se están interponiendo, porque han sido tantos programas y tantos especiales que es muy complicado.

- Es que Antonio David ni siquiera fue juzgado...

“David sí fue juzgado, por lo menos instruido. Una instrucción que duró casi tres años, pero que el instructor entendió que no había indicios racionales, que no se apreciaba ningún indicio de delito para poderle juzgar. Esto es mucho más que una presunción de inocencia. No hay resolución ni sentencia firma porque los jueces han entendido que no se le podía juzgar.

- ¿Qué pasa con la reapertura del caso de Rocío Carrasco?

- Han pasado seis meses desde el inicio del documental y no existe reapertura del caso. Supuestamente eso ese era su objetivo pero hasta día de hoy no se ha hecho.

- Pese a todo lo que ha pasado, se sigue leyendo mucho en redes sociales sobre una posible vuelta de Antonio David a Telecinco... ¿Es algo viable?

Nadie puede asegurar nada en esta vida, pero yo en lo último en lo que pensaría es en la vuelta de David a ‘La Fábrica de la Tele’. Le han hecho muchísimo daño tanto a él como al resto de la familia.

- ¿Va a demandar Antonio David a Rocío Carrasco?

Hasta el día de hoy nunca le ha puesto una demanda o querella a Rocío Carrasco que no sea por proteger los derechos de sus hijos.