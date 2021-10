Emma García sorprende a todos con esta íntima confesión sexual

Gente

Sin tapujos

Emma García es una de las presentadoras más conocidas y respetadas de la pequeña pantalla. A sus espaldas arrastra más de veinte años de carrera profesional en los principales programas de crónica social, aunque, paradójicamente, muchos aspectos de su vida privada siguen siendo un misterio. La vasca es muy discreta e intenta mantener una parcela de intimidad alejada de la opinión pública, aunque de vez en cuando sorprende con alguna confesión que deja a cuadros a más de uno. Así ha ocurrido en la tarde de hoy en ‘Viva la vida’, cuando ha revelado cuál es uno de sus sitios preferidos para hacer el amor.

El asunto ha salido a colación de Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz. Marisa Martín Blázquez ha dejado caer que tuvo entre manos unas fotografías de la pareja que nunca llegaron a ver la luz, en las que ambos aparecían disfrutando de un tórrido momento de pasión en pleno mar. Ha sido entonces cuando Emma García ha confesado que a ella le encanta hacer el amor en el agua. “No hay nada más bonito que hacer el amor, y más si es en la playa”, ha señalado en un arranque de espontaneidad y sinceridad.

Emma García FOTO: Jesus Briones GTRES

Por su parte, Kiko Matamoros ha puntualizado que a él le parece muy incómodo, a lo que Emma García ha confirmado: “Pues yo sí soy muy de agua”. La presentadora de ‘Viva la vida’ no se ha cortado y ha hablado sin tapujos de uno de los momentos más íntimos que experimenta junto a su marido y padre de su hija, Aitor Senar, del que dice estar tan enamorada como el primer día. “Cuando llego a casa y Aitor me abraza, me siento la persona más protegida y más especial del mundo”, apuntó hace tiempo en el programa.