La crónica de Amilibia: La nueva normalidad, España en modo ‘Star Trek’

Opinión

Nos preguntamos mucho y desde hace tiempo cómo será la vida o la nueva normalidad cuando pasen todas las olas de la pandemia, suponiendo que pasen. Dice el epidemiólogo y sociólogo Nicholas Christakis en su libro «La flecha de Apolo» que en 2024, pasado mañana como quien dice, viviremos en pleno desenfreno sexual, despilfarro económico y mayor tolerancia. Abandonaremos la religiosidad. Renacerán la cultura y la ciencia. Florecerán las artes y las letras. Vamos, lo más parecido a un discurso de Él abriendo o cerrando un congreso del PSOE. Pero basta de futurología, que ha llegado J. J. Benítez con la rebaja: en 2027, también mañana como quien dice, colisionará con la Tierra un meteorito y provocará 1.200 millones de muertos. Lo ha anunciado, tan relajado él, mientras promociona su libro «Mis primos», que va de ovnis y extraterrestres, o sea, de su familia.

Avi Loeb, jefe del Departamento de Astronomía de Harvard, dice en otro libro que el supuesto meteorito que nos visitó en 2017 no era tal, sino una nave espacial alienígena. El sabio está convencido de que los extraterrestres no visitaron ese año y ofrece teorías al respecto. Los españoles no las necesitamos para ver su investigación como acto de fe: en 2017 sucedió el retorno victorioso de Sánchez a la secretaría general del PSOE, después de que el partido le diera la patada meses atrás. Transformó en nave espacial su Peugeot 407 para visitar a los militantes socialistas de toda España a la velocidad de la luz y presentándose como la Luz. Ahora vivimos angustiados por el recibo de la luz, entre el meteorito Benítez y el ovni Sánchez, entre la catástrofe y el alien. España en modo «Star Trek».