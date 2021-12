Terelu Campos se somete a un tratamiento estético: sabemos qué se ha hecho y cuánto cuesta

No es ningún secreto que los rostros más conocidos de la televisión suelen someterse a diferentes tratamientos estéticos para verse mejor. Bótox, ácido hialurónico, hilos tensores... Todas las herramientas son pocas con tal de mantener a raya el paso del tiempo. En esta ocasión, ha sido Terelu Campos la que ha decidido ponerse en manos expertas para mejorar su imagen, probando un procedimiento que cosiste en eliminar las arrugas de las rodillas. La hija de María Teresa Campos ya hizo lo propio con sus manos, una de las partes del cuerpo en las que más visible se hace el envejecimiento, y quedó tan contenta que ha querido repetir.

“Llega un momento que, por la edad, aunque una esté muy delgadita, la rodilla como que se cae, se queda la piel flácida”, comienza quejándose Terelu Campos. El tratamiento consiste en inyecta ácido hialurónico para aportar una dosis extra de hidratación en la zona, que ayudará no solo a tersar la piel, sino a aliviar determinados dolores y revitalizar el menisco, tal y como ha explicado la propia colaboradora. El resultado es visible desde el primer momento, y, además, el proceso es indoloro. “No me he enterado de nada”, asegura la tertuliana.

Pero, ¿cuánto puede haberle costado este tratamiento a Terelu Campos? La malagueña ha confiado en las Clínicas Diego de León para rejuvenecer sus rodillas mediante ácido hialurónico, un centro en el que los diales de este principio activo suelen alcanzar los 240 euros. Si se necesitara uno por cada pierna, el precio total ascendería a unos 480 euros. Sin embargo, teniendo en cuenta que la hermana de Carmen Borrego colabora de forma habitual con la empresa y que ha hecho publicidad en sus redes sociales, cabe la posibilidad de que no haya pagado nada a cambio de la promoción.

Puesta a punto para la Navidad

Parece que Terelu Campos quiere estar perfecta de cara a las fiestas de Pascua que se aproximan, unas fiestas que serán de lo más atípicas para ella y su familia. La tertuliana y su hija Alejandra Rubio continúan enfrentadas con Carmen Borrego y no parece que puedan hacer las paces antes del próximo 24 de diciembre. Sin embargo, esta última sostiene que pasará la Nochebuena con su hermana y su sobrina por hacer feliz a su madre María Teresa Campos, “que no se merece que no estemos todas juntas”. Por su parte, la tertuliana de ‘Viva la vida’ no se mostró tan segura de que puedan reunirse: “Si lo dice ella...”