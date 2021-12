Miguel Bosé se supera a sí mismo con su último discurso negacionista: “Nos quieren matar a todos con la vacuna”

Miguel Bosé y sus continuas declaraciones negacionistas ya no causan sorpresa alguna para nadie. Pero lo cierto es que su último discurso contra la pandemia, el artista ha acaparado de nuevo la polémica tras sus recientes e incendiarias declaraciones en una televisión argentina.

“Nos quieren matar a todos con esa vacuna, que no son vacunas, son experimentos genéticos. Deberíamos dejar de llamar vacuna a esa cosas que es un veneno y que obviamente no hace nada más que causar daño día tras día a la población alrededor del mundo”, comienza diciendo el artista. Unas peligrosas palabras que siguen sin tener explicación lógica.

Miguel Bosé: Me encierran, me secuestran pero sigo con mi vida pic.twitter.com/4mPybB3I1O — Julio @𝕿𝖊𝖑𝖊𝖌𝖗𝖆𝖋𝖎𝖆01 (@Telegrafia01) December 19, 2021

Tal y como se aprecia en este vídeo, Miguel Bosé califica todo lo que está sucediendo como un “genocidio planetario”, y carga contra las autoridades políticas afirmando que “las clases poderosas quieren el control del resto de la humanidad para que sean siervos”. Ante la mirada atónita del presentador y con un silencio total y absoluto en plató, el artista internacional continuó diciendo que “vacunados o no vacunados, da igual, mañana nos van a querer meter a todos en el mismo bote y a sufrir las consecuencias si no reaccionamos. Y los primeros en caer son los que ya tienen la marca de la bestia dentro de las venas”, concluye. La polémica está servida y no es para menos.