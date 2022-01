Exclusiva: Kiko Matamoros gana a Rocío Carrasco en la Audiencia Provincial de Madrid

No es ningún secreto que Rocío Carrasco no tiene reparo alguno a la hora de acudir a la Justicia cuando considera que alguien ha sobrepasado los límites con ella o su familia. La hija de la Jurado ha llevado a los tribunales a más de un periodista o colaborador de televisión, y Kiko Matamoros es uno de los que se encuentra en este infame listado. La mujer de Fidel Albiac emprendió acciones legales hace tiempo, pero su demanda no ha llegado a buen puerto para ella y ha perdido contra el colaborador de ‘Sálvame’ en la sección número 9 de la Audiencia Provincial de Madrid, tal y como este periódico ha podido conocer.

Los hechos por los que Rocío Carrasco llevó a Kiko Matamoros a los tribunales se remontan a la tarde del 22 de septiembre de 2019, cuando el tertuliano vertió en ‘Viva la vida’ unas declaraciones relativas a la demandante y a su hijo pequeño, David Flores, que se recogen en la sentencia a la que LA RAZÓN ha tenido acceso: “Me dice la enfermera que ya van dos veces que cuando tenía la custodia Rocío Carrasco al niño no le llevaban al neurólogo”.

Ante estas palabras, Rocío Carrasco entendió que se habían vulnerado sus derechos al honor y a la intimidad y demandó a Conecta 5 Telecinco SA, Cuarzo Producciones, SL y a Kiko Matamoros. Según la primogénita de la Jurado y su equipo legal, las declaraciones de Kiko Matamoros le ocasionaron “un grave desprestigio” y tenían como único fin “dibujar a la actora como una persona que no se ocupa de la salud de sus hijos” para “obtener un beneficio económico el medio de comunicación”.

Kiko Matamoros en el plató de 'Viva la vida' FOTO: Mediaset

Por todo esto, Rocío Carrasco solicitaba condenar a Kiko Matamoros a abonarle la cantidad de 90.000 euros “en concepto de daños morales”, además de obligarle a leer la sentencia en ‘Viva la vida’. Sin embargo, el 12 de noviembre de 2020, la demanda fue desestimada por varias razones.

El juez no advirtió en las declaraciones de Kiko Matamoros “ningún contenido insultante, vejatorio ni lesivo para la dignidad de Rocío Carrasco”. En la sentencia a la que este medio ha tenido acceso se explica que el colaborador de ‘Viva la vida’ se limitó a exponer un hecho que le había transmitido una enfermera, y que cualquier juicio de valor que se haga por parte del público queda fuera de su responsabilidad.

Rocío Carrasco de camino a los Juzgados de Alcobendas FOTO: Daniel Gonzalez GTRES

Del mismo modo, el magistrado no encontró indicios de que el derecho a la intimidad de Rocío Carrasco hubiera sido vulnerado a raíz de las declaraciones de Kiko Matamoros, puesto que se trata de “una persona con notoriedad pública” y las palabras del tertuliano “no suponen, en realidad, ninguna invasión del ámbito de intimidad de Rocío Carrasco, dado que no desvelan ningún dato ni ninguna información sobre su vida privada personal o familiar que pueda considerarse lesiva o que se entrometa en el ámbito reservado protegido”.

No contenta con el primer fallo del Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Alcobendas, Rocío Carrasco emitió un recurso de apelación que, nuevamente, fue desestimado el pasado 16 de diciembre de 2021 por la Audiencia Provincial de Madrid, que dispone confirmar dicha sentencia y condena a la demandante “al pago de las costas causadas por su recurso”.

Rocío Carrasco puede formular un nuevo recurso de apelación contra esta sentencia hasta el miércoles 5 de enero de 2021, cuando vencerá el plazo de 20 días impuesto por el tribunal.