Última hora: Gloria Camila da el parte médico sobre el estado de salud de Ortega Cano

Hace tan solo unas horas saltaba la noticia del ingreso hospitalario de Ortega Cano en un hospital de Madrid. Así lo anunciaba ‘Semana’ en exclusiva. Una obstrucción intestinal de la que ya está siendo tratada debido a unas molestias que empezó a sentir en el estómago cuando el torero se encontraba en su domicilio de Madrid.

Ortega Cano en 'Viva el Verano' FOTO: Mediaset

Fue su hija Gloria Camila la encargada de llevarle a la clínica para recibir la atención médica necesaria. Ha sido precisamente ella la encargada de dar públicamente la última hora sobre el estado salud de su padre: “Está bien y dentro de lo que le ha pasado se encuentra estable”, ha contado en ‘Ya son las Ocho’. De hecho, una clara confirmación de que Ortega Cano se encuentra bien es la presencia de su hija en el programa de Telecinco, donde acude semanalmente como colaboradora.

Gloria Camila en 'Ya son las ocho' de Telecinco FOTO: Telecinco

Los médicos están sometiendo a diferentes pruebas al diestro para localizar el foco del problema, y aunque ha sido el propio torero quien ha dado la voz de alarma a sus familiares y seres queridos, los dolores no han cesado y sigue notando fuertes molestias estomacales.

De momento, no se conocen muchos más detalles acerca del estado en que se encuentra el marido de Ana María Aldón, pero la preocupación crece entre sus seres queridos y buena parte de la opinión pública. Lo cierto es que, a sus 68 años, Ortega Cano no ha pasado por su mejor año en lo que a salud se refiere, y este nuevo bache no hace más que complicar la ya delicada situación.