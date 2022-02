Hablamos con Antonio, el tío de Rocío Carrasco al que Raquel Mosquera ‘reclama’ 3.000 euros: “Apoyo a muerte a mi sobrina”

La herencia de Pedro Carrasco ha vuelto a cobrar relevancia pública desde que su única hija, Rocío Carrasco, contase recientemente en ‘Montealto’ que no portaba ninguno de los enseres personales que su padre dejó tras fallecer. Una afirmación que fue cuestionada por la viuda del boxeador, Raquel Mosquera: “La hija de mi marido prefirió lo económico y yo me quedé con lo sentimental”, confesó la pasada semana.

Raquel Mosquera y Rocío Carrasco FOTO: Mediaset

La conocida peluquera no dudó en cargar contra el que fuese su cuñado y hermano del fallecido, Antonio Carrasco, con el que nunca tuvo una estrecha relación. Según ha contado Mosquera, Antonio tan solo llamaba a su hermano para preguntarle por la herencia y no para preocuparse por su estado de salud cuando este se encontraba delicado. Además, ha asegurado que todavía le debe la cantidad de 3.000 euros que Pedro Carrasco le dejó y que, al parecer, este no le habría devuelto.

‘La Razón’ se ha puesto en contacto con Antonio para, entre otras cosas, preguntarle por esta información que su propia cuñada ha sacado a la luz pública: “Mi mujer y yo hemos decidido no pronunciarnos al respecto y seguiremos con la línea del silencio hasta que vea o escuche algo por lo que considere que tengan que hablar”, asegura amablemente en una conversación telefónica con este medio.

Antonio y Maribel, tíos de Rocío Carrasco FOTO: Telecinco Telecinco

En lo que sí se ha querido pronunciar ha sido en todo lo relacionado con la mujer de Fidel Albiac, desde que esta se manifestase públicamente sobre la situación con su familia materna: “A día de hoy y después de todo lo que he visto, puedo decirte que estoy con mi sobrina a muerte y la defiendo sin dudarlo”, desliza tajante un Antonio Carrasco que se niega a entrar en ningún tipo de polémica.

No hay duda de que existen más de una, de dos y de tres versiones sobre una misma historia que sigue generando un gran revuelo mediático día tras día.