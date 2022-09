Insultan y abuchean al Príncipe Andrés durante el último adiós a Isabel II y la policía se ve obligada a intervenir

Edimburgo se ha teñido de negro este lunes para dar el último adiós a la Reina Isabel II de Inglaterra, fallecida durante la tarde del pasado jueves. El Príncipe Andrés, hijo de la monarca, ha querido estar presente en este emotivo último adiós, un adiós que para él se ha tornado más gris si cabe.

Mientras seguía al féretro de su progenitora que trasladaba sus restos mortales del Palacio de Holyroodhouse hasta la Catedral de St Giles, se han escuchado varios insultos dirigidos a su persona, al grito de frases como “eres un viejo muy enfermo”. Unas palabras que un viandante que allí se encontraba repitió varias veces. La situación de tensión ha llegado hasta el punto de que varios agentes de la policía, que velaban por la seguridad de los miembros de la familia de Isabel II, se han visto obligados a intervenir arrojando al suelo a este oportunista. Así se puede comprobar en el siguiente vídeo, el cual se ha hecho viral en cuestión de minutos.

Actos por el Funeral de la reina, alguien le grita al príncipe Andres en su cara: "Eres un anciano muy enfermo".

Refiriéndose a su pedofilia.👏👏👏👏, aunque ustedes no lo crean, los pedofilos tienen sus defensores. pic.twitter.com/7pX1DK4TVd — Rosa Maria Pantin (@rosapantin1301) September 12, 2022

A pesar de que el protagonista no se ha pronunciado al respecto, esta realidad no ha dejado indiferente a muchos usuarios en redes sociales, cuyas opiniones han estado más divididas que nunca.

Estos insultos vienen provocados por el oscuro pasado del Príncipe Andrés, unos actos que cavaron su tumba a nivel mediático tras ser acusado de agredir sexualmente en varias ocasiones a una joven.

PRINCIPE ANDRES DE INGLATERRA VIRGINIA ROBERTS . CASO EPSTEIN FOTO: redes sociales LA RAZON

Una joven que manifestó el calvario que vivió en su momento y que concedió las siguientes declaraciones: “Quiero dejar constancia pública de que de ninguna manera o forma me voy a suicidar. Lo he hecho saber a mi terapeuta y a mi médico general. Si algo me pasa a mí, no quiero que mi familia deje que esto se olvide y quiero que me ayudéis a protegerlos. Hay mucha gente malvada que quiere verme callada”.