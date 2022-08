El príncipe Andrés, sin olvido ni perdón: harán una película sobre su acusación de abusos sexuales

Una tremenda polémica sacudió los cimientos del Palacio de Buckingham cuando se dio a conocer que el príncipe Andrés había sido acusado de abusar sexualmente de una mujer cuando esta aún era menor de edad. Con el fin de evitar el escándalo y una posible condena, el hijo de la Reina Isabel II y la supuesta víctima, Virginia Giuffre, alcanzaron un acuerdo económico para no llegar a juicio. Desde la Corona se esperaba así que se disipara la tormenta mediática que azotaba a la monarquía, pero la opinión pública ni olvida ni perdona uno de los mayores escándalos que han salpicado a la familia Windsor.

Los medios británicos están publicando nuevas informaciones que vuelven a situar al príncipe Andrés en el punto de mira. Si en su día se comentó que podría haber pagado cerca de 14 millones de euros a su presunta víctima para no acabar en los tribunales, ahora “The Sun” asegura que, en realidad, se trató de una cifra mucho menor: de unos tres a cinco millones de libras esterlinas. Pero la cosa no acaba ahí, y es que el acuerdo que habrían alcanzado no incluiría un pacto de silencio, por lo que se espera que en los próximos meses Virginia Giuffre aporte nuevos detalles sobre el supuesto abuso sexual que sufrió de parte del duque de York.

El príncipe Andrés en una imagen reciente FOTO: Steve Parsons AP

De hecho, ya ha roto su silencio en varias ocasiones, y una de sus intervenciones más llamativas fue su participación en un documental de Netflix titulado “Jeffrey Epstein: asquerosamente rico”. Al parecer, no será esta la única pieza audiovisual que pondrá contra las cuerdas al príncipe Andrés, y es que, según recoge el medio “Deadline”, se está estudiando la producción de una película que relatará la historia de cómo la “BBC” consiguió la infame entrevista en la que el duque de York se desvinculó de Jeffrey Epstein y que resultó ser un cúmulo de mentiras.

El mismo portal señala que la cinta recibiría el nombre de “Scoop” y que Hugh Grant podría ser el encargado de dar vida al príncipe Andrés.