Detienen a Dinio en Barcelona por amenazar presuntamente a su mujer con un revólver

Malas noticias para Dinio García. Este mismo sábado, el actor de cine para adultos ha sido detenido por los Mossos d’Esquadra en la ciudad de Barcelona después de que su pareja y madre de su hijo, Milena Leyva, interpusiese esta misma mañana una denuncia contra él por malos tratos en la comisaría de Nou de la Rambla. Así lo adelanta el portal ‘La Vanguardia’ y la periodista Mayka Navarro.

Dinio Garcia y Milena en una imagen de archivo FOTO: Jesus Briones GTRES

Según los datos que han trascendido hasta el momento, el cubano habría amenazado presuntamente a su pareja con un revolver detonador (y en presencia del menor que tienen en común).

En estos momentos, Dinio se encuentra en los calabozos de la citada comisaría. Se trata de una información muy delicada que ha sido comentada en el programa ‘Fiesta’, tanto por sus colaboradores como por la presentadora, Emma García.

Marujita Díaz junto a Dinio García, del que se separó en 2002

Cabe recordar que a pesar de que vivió su auge mediático dorado en la década de los 2000 junto a la fallecida Marujita Díaz, hace tan solo unas semanas el nombre de Dinio volvía a la picota pública a raíz de asegurar que había mantenido una relación íntima con Carmen Alcayde hace varios años: “Yo estaba en mi trabajo en Puerto Banús. Carmen estaba con su amiga que, por cierto, era muy guapa. Estaban haciendo un reportaje de investigación sobre el tema de la fiesta y la noche y me preguntaron. Se ganaron mi confianza. En ese momento tú sí querías romper mi familia, me llevaste a un hotel, me hiciste una cámara oculta”, desveló el cubano. Una versión que la actual colaboradora de ‘Sálvame’ desmintió de forma tajante.