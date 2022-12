El incuestionable secreto de Nuria Roca y Juan del Val para mantener viva su relación tras más de veinte años juntos

A sus cincuenta años, Nuria Roca atraviesa uno de sus mejores momentos. Durante la jornada de este viernes, la colaboradora y presentadora ha acudido como madrina a la inauguración de una nueva tienda de productos de belleza en Madrid. Allí ha hablado de sus trucos para conservarse bien y también el secreto de su relación con Juan del Val, con el que lleva más de dos décadas y tiene tres hijos en común.

Nuria Roca recoge su Antena de Oro con vestidos de tul. FOTO: Fernando GTRES

“Me gustan todos los productos de belleza. Si entrras en mi baño y tengo de todo. Cremas para matizar, el contorno, la hidratante y me gusta mucho probar los productos y ver cuál me funciona”, comienza diciendo. Respecto a los retoques estéticos, confiesa no haberse hecho ninguno hasta el momento por la siguiente razón: “Esto creo que no es algo positivo ni algo negativo, simplemente que a mí me da miedo. Así que yo hago todos los tratamientos del mundo, pero todo lo invasivo de momento me da mucho respeto”.

Sin embargo, su marido, Juan del Val, es todo lo contrario a ella y “se cuida poco” pese a todos los consejos que Nuria le ofrece, parece que no tiene interiorizado: “Yo creo que en este sentido las mujeres tenemos un poquito más de presión a la hora de estar más guapas”, asegura.

Hablando del matrimonio, la protagonista ha respondido a todos aquellos que les ven como una de las parejas más consolidadas y duraderas de la crónica social: “No es que seamos una pareja perfecta, es que nos gusta estar juntos, nos lo pasamos bien juntos, nos necesitamos, nos admiramos, nos queremos, entonces evidentemente no todos los minutos son ‘happys’, pero desde luego yo estoy donde quiero estar y él también y nos lo pasamos muy bien juntos”.

La presentadora Nuria Roca y el periodista Juan del Val, durante la presentación del programa «Lo mejor que te puede pasar».

Además, Nuria Roca ha confesado que no ha existido ninguna crisis fuerte entre ellos en los 22 años que llevan juntos: “Crisis, como crisis que se entiende a la hora de replantearte la relación, jamás. Y el día que lo haya no pasará nada porque nosotros empezamos nuestra relación con un carácter de provisionalidad que nos ha llevado donde estamos, y cuando se termine, si es que se tiene que terminar... Pero ojalá no porque nos gustamos y nos queremos y nos soportamos”, desliza.