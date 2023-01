Hackean la cuenta de Diego Arrabal tras contar la noticia más polémica sobre David Flores

Diego Arrabal no se caracteriza precisamente por tener pelos en la lengua. El ex colaborador de Telecinco cuenta sus informaciones y difunde sus opiniones sin importarle si estas agradan o no al mundo.

Hace tan solo unos días, el paparazzi desveló en su canal de Youtube que Olga Moreno le habría comunicado a Antonio David que necesita que el joven David Flores abandone su domicilio para poder rehacer su vida a raíz de su relación con Agustín Etienne, todo esto entre rumores de planes de mudanza que Olga, por el momento, y tal y como ha asegurado ella misma a LA RAZÓN, no contempla.

Olga Moreno y David Flores Carrasco en una imagen de archivo FOTO: UAT GTRES

Arrabal mantiene que, desde hace cerca de un mes, David Flores vive en un apartamento que su padre ha alquilado en Málaga para vivir allí con él y con su hija Lola, fruto de su relación con Olga Moreno, las semanas en las que le corresponde. Cuando Antonio David no puede desplazarse hasta la ciudad andaluza, el joven se queda en la casa de su hermana, Rocío Flores, “pero nunca en casa de Olga Moreno”, insiste. Cuando sucede al contrario y es David Flores quien viaja hasta Madrid, se aloja en la casa de Marta Riesco, en la que también vive Antonio David Flores.

A raíz de todo este asunto los comentarios y también las críticas no han dejado de tener lugar. El asunto ha llegado hasta el punto de que, al margen de este asunto en particular, Diego anunciaba este martes la emisión de un importante directo sobre ‘Sálvame’. en el que desvelaría una importante información de algo relacionado con el programa. Para tristeza de sus seguidores, ese directo no ha tenido lugar. ¿El motivo? El hackeo de su cuenta de Youtube.

🚨 Lo sentimos 🙏, @DIEGOARRABAL1 nos comunica que no se pudo solucionar el problema técnico.

¿Podréis aguantar hasta mañana? 😍

Os proponemos:



Mari Pati, la siguiente señalada de la nueva cúpula 🔥

¿Recogerá sus maletas pronto? 🏃‍♀️ 🧳 #mariapatino



👉 https://t.co/SfWmMfiCdH pic.twitter.com/Go075fSH7l — Diego Arrabal TribuNews (@DATribuNews) January 10, 2023

Después de varios intentos fallidos de intentar entrar para emitir en directo, el paparazzi se ha tenido que conformar con subir algunos vídeos, ya que le ha resultado imposible realizar ninguna otra función. Sus informáticos están intentando arreglar todo esto lo antes posible.